Glück aus Leierkasten und Ofen

Lisa Mahlke

Fürstenwalde (MOZ) Kleetöpfe mit Schornsteinfegern, Schweinen, Hufeisen und Mariechenkäfern sind vor Silvester an jeder Ecke zu bekommen. Für das neue Jahr wünschen sich alle gegenseitig Glück - und das kann wohl sogar aus dem Leierkasten kommen.

"Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt", hieß es vor 500 Jahren beim Ablassprediger Johann Tetzel. Dem Leierkastenspieler André Kohnert ist eine andere Binsenweisheit bekannt: "Wer früher Geld ins Klingelkästchen geschmissen hat, dem sollte das Glück bringen", erzählt er. Kann man Glück also kaufen? Siegt statt Großzügigkeit beim Wurf des Kleingeldes in den Becher der Hintergedanke, das eigene Glück zu sichern? Kohnert sieht das anders. "Es ist immer ein Geben und Nehmen. So ist das mit dem Glück auch ein Stückchen", findet er. Dem Leierkastenspieler etwas zu geben sei mit dem Brauch vergleichbar, Schornsteinfeger anzufassen.

Ob er selbst daran glaubt, dass diese Dinge Glück bringen? "Wenn nicht, ist es trotzdem ein schönes Zeichen. Aber es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, als das, was man erklären kann", überlegt er. Seinen Leierkasten sieht er schon als Glücksbringer. Zwar spiele auch das Finanzielle eine Rolle. "Aber man kommt dadurch mit den Menschen ins Gespräch, kann an ihrem Freud und Leid teilhaben. Das ist eine tolle Erfahrung. Das kann man schon als Glück bezeichnen", erzählt er am Freitag auf dem Marktplatz.

Von Freud und Leid weiß auch Ruth Saß aus Fürstenwalde-Nord zu berichten. Ihr geht es gesundheitlich nicht besonders gut, erzählt die 85-Jährige, nachdem sie André Kohnert etwas ins Klingelkästchen geworfen hat. Dass das Glück bringen soll, wusste sie nicht. "Man sollte einfach auch mal etwas Gutes tun", sagt sie. Für ihre Familie und sich wünscht sie sich im nächsten Jahr Gesundheit und hofft, dass Frieden herrscht.

Ihre Kinder sind für Tina und Uwe Pintaske aus St. Peter-Ording die ganz persönlichen Glücksbringer. Wenn sie Zeit zusammen haben, bedeutet das für sie Glück. "So wie jetzt. Wir haben Urlaub, Ruhe, keinen Stress", sagt Uwe Pintaske. Zu Weihnachten und über Silvester sind sie zu Besuch in Fürstenwalde, bei den Großeltern des zweijährigen Niklas und der vierjährigen Amelie. Morgens auszuschlafen findet Amelie dabei am besten. 2018 soll Gesundheit und liebe Kinder mit sich bringen, lautet der Wunsch ihrer Eltern.

Auf kleine Zettel gedruckte und in Kekse eingebackene Glücksbotschaften gibt es im chinesischen Restaurant am Dom. Elena, die vor 30 Jahren von den Philippinen hierher kam, erzählt in dem Lokal, dass es in ihrer Heimat ebenfalls solche Glückskekse gibt. "Man muss nicht alles glauben, was da steht", sagt sie. Denn wenn es nicht eintreffe, sei man enttäuscht. Sie glaube stattdessen lieber an Sonne, Mond und Wurzeln. "Ohne Sonne gäbe es keinen Tag und ohne Mond keine Nacht", beschreibt sie. Und Wurzeln seien der Ursprung allen Lebens, der Natur.

Die 27-jährige Kara sagt, ihr sei noch nie passiert, was in einem Glückskeks prophezeit wurde. Nur Horoskope hätten manchmal gestimmt. Sie und Franziska Uckert sind am glücklichsten, wenn sie die richtigen Menschen, mit denen sie auf einer Wellenlänge sind, um sich haben. "Mein Hund ist auch mein großes Glück", sagt Franziska Uckert über Cora, die bereits seit 14 Jahren bei ihr ist.