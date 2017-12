Kraut und Rüben mit Sterneniveau

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Er ist Belgier, lernte beim Sternekoch in Paris, kocht für Gourmets und Promis in Berliner Grand-Hotels und erobert nun auch die uckermärkische Küche in seiner neuen Heimatstadt Angermünde. Pascal Verrooten ist Sonntags-Koch im Hotel 1912.

Rinderbacke vom Gut Kerkow statt Sushi mit Algen, Wildschweingulasch aus der Schorfheide mit Preiselbeeren statt Perlhuhnessenz mit Weißweinschaum und Trüffelöl - statt zum Business-Lunch im Grand-Hotel Berlin tischt Pascal Verrooten zum uckermärkischen Brunch im Angermünder Hotel 1912 auf. Aus einem Freundschaftsdienst wurde seine neue Leidenschaft.

Jeden zweiten Sonntag macht der junge Koch die kleine Hotelküche zu seinem Experimentierfeld und zaubert aus einfachen, regionalen Produkten der Saison kulinarische Spezialitäten mit Sterneniveau.

Denn das hat Pascal Verrooten von der Pike auf gelernt. Der in Belgien geborene heute 35-Jährige hat seinen Traumberuf bei einem der exzellentesten Sterneköche in Paris gelernt, bei Jean-Francois Rouquette im Gourmet-Restaurant Pur, das im Michelin Guide für seine raffinierte, kreative und hochwertige Küche ausgezeichnet wird. Doch bevor Pascal seinem Meister die Finesse der Haute Cuisine abschauen konnte, musste er sich beim Spülen beweisen, durfte dann Kartoffeln und Zwiebeln schälen, bis er sich zu ausgezeichneter Professionalität hocharbeitete und mit gerade mal 20 Jahren Küchenchef im Grand Hyatt Hotel in Berlin wurde. Inzwischen steht der junge Spitzenkoch im Steigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin am Herd.

"Es ist mein Traumberuf, aber es ist auch ein Beruf, der inzwischen vom Aussterben bedroht ist, weil ihn keiner mehr machen will, obwohl Kochsendungen so beliebt und Köche heute TV-Stars sind. Die Realität sieht anders aus als im Fernsehen", gesteht Pascal Verrooten. "Es ist harte Arbeit im Akkord und auch die Arbeitszeiten schrecken viele ab. Ich arbeite bis spät in die Nacht und gerade auch an Wochenenden und Feiertagen." Restaurants in Angermünde können ein Lied davon singen und suchen händeringend gutes Küchenpersonal.

Gerade dieser Stress war ein Grund, warum Verrooten mit seiner kleinen Familie aus Berlin nach Angermünde gezogen ist. "Meine Freundin kommt aus Angermünde. Hier wohnen ihre Eltern und als unsere Tochter geboren wurde, wollten wir in deren Nähe ziehen, um mehr Zeit füreinander und Entlastung zu haben", erzählt der junge Mann.

Durch Freunde der Familie erfuhr er, dass in Angermünde für das neueröffnete Hotel 1912 ein kreativer Koch gesucht wird, der sich ausprobieren und austoben möchte.

Der junge Hotelchef Stefan Eschert will nicht nur ein Übernachtungsquartier anbieten, sondern ein Erlebnishotel erschaffen und tüftelt mit seinem jungen Team ständig an neuen Ideen. Eine davon ist ein Sonntags-Brunch, mit dem man in Angermünde eine Marktlücke schließt. Der junge Koch Pascal passt da perfekt ins Team. "Mich hat das Angebot sofort neugierig gemacht, zumal es zunächst ja nur an den Wochenenden ist, wo ich sowieso zu Hause in Angermünde bin, sodass ich das zeitlich gut einrichten kann", bestätigt er und erkundet mit Begeisterung die uckermärkische Küche, regionale Produkte und experimentiert mit traditionellen Rezepten, die er kulinarisch aufpeppt. "Für mich ist gute Küche in erster Linie regional und saisonal. Es muss gar nicht ausgeflippt und extravagant sein. Den besonderen Pfiff machen schon Gewürze oder besondere Kombinationen und Garmethoden aus." So kredenzt er zum Sonntagsbrunch im Hotel 1912 beispielsweise Wildschweingulasch mit Preiselbeeren und selbstgemachten Semmelknödeln, Kürbiscremesuppe, Quiche mit Lauch und Ziegenkäse, konfiertes Zanderfilet mit knackigem Grünkohl, Rinderbacke mit Kraut und Rüben, Bratapfel mit Marzipan und selbstgemachte Limonaden.

95 Prozent der Rohstoffe kommen aus der Region: Wild aus der Schorfheide, Fleisch vom Gut Kerkow, Milchprodukte von Hemme, Gemüse von Kleinsterzeugern aus der Nachbarschaft, Fisch von Angermünder Fischern, Brot von Bäcker Schreiber. Für den Gourmetkoch des Grand Hotels, der mit Hummer, Kaviar und Trüffel hantiert, ist das Luxus pur. "Für einen Koch aus Leidenschaft ist es eine besondere Kür, mit eigenen Ideen ein Buffet kreieren zu dürfen. Das ist etwas anderes, als a la Card zu kochen."

Und obwohl die eher vorsichtigen bodenständigen Uckermärkern erst einmal skeptisch fragen, was denn ein Brunch -ausgesprochen "Bransch" - ist, waren die ersten Sonntagsendlosfrühstücke im Hotel 1912 gut besucht.

"Brunchen ist in Großstädten längst populär. Jetzt kann man das auch in Angermünde tun. Man sitzt sonntags mit Familie oder Freunden zusammen und kann von 10 Uhr bis in den Nachmittag hinein am Buffet mit kalten und warmen, herzhaften und süßen Speisen schlemmen so viel man will", erklärt Hotelchef Stefan Eschert.

Mit seinem jungen Koch im Team hat er weitere Pläne. So wollen sie ein Uckermärkisches Dinner kreieren, kulinarische Matinees mit Livemusik entwickeln und Schaukochen anbieten. Vielleicht kann man dazu Sarah Wiener ins Boot holen und mit der Grumsiner Brennerei kooperieren. Silvester und Neujahr bleibt jedoch die Angermünder Hotelküche kalt. Da schwitzt Pascal Verrooten in der Steigenberger Gourmetküche und bereitet ein Vier-Gänge-Menü für den Silvesterabend vor. Die letzte Nacht des Jahres wird kurz für den jungen Spitzenkoch. Am Neujahrsmorgen steht er schon wieder in seinem Restaurant und bereitet Frühstück für 400 Gäste vor. "Hoffentlich sind es alles Langschläfer!", seufzt er augenzwinkernd.

Nächster Brunch in Angermünde am 14. und 28. Januar ab 10 Uhr