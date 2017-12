Detlef Bräuning neuer Ortsvorsteher

Josefine Jahn

Manschnow (MOZ) Die Gemeindevertreter von Küstriner Vorland haben einen Nachfolger von Uwe Kunert gewählt, der seinen Posten als Ortsvorsteher von Manschnow zum Jahresende niederlegt. Von den drei Kandidaten, die sich um das Ehrenamt bewarben, konnte sich Detlef Bräuning mit zehn zu sieben Stimmen durchsetzen. Der 58jährige gelernte Schäfer ist seit elf Jahren im Gemeinderat von Küstriner Vorland und engagiert sich u.a. als Vorsitzender des Bildungsausschusses für Belange von Kita und Schule in Manschnow. Bereits 2006 hatte sich der Herzershofer, der in Biesdorf und Lüdersdorf bei Wriezen aufgewachsen ist, um den Posten des Ortsbürgermeister beworben, unterlag damals allerdings dem jetzigen Gemeindebürgermeister Werner Finger.

Detlef Bräuning hat sich vorgenommen, das gesellschaftliche Leben in Manschnow anzukurbeln. Eine der ersten Aufgaben sei es, den Seniorenverein des Ortsteils wieder aufzubauen. "Es kommt mir sehr darauf an, alle in Manschnow aktiven Vereine einzubeziehen und zu erreichen, dass wieder mehr gemeinsam gemacht wird", sagt Bräuning. Zudem hofft er, dass im Zuge des Verkaufs der Wohnblöcke in der Friedensstraße so viel Geld in die Gemeindekasse fließt, dass auch wieder mehr für die Erfüllung der so genannten freiwilligen Aufgaben da sein wird. Mit den Ortsvorstehern von Gorgast und Küstrin-Kietz will er so zusammenarbeiten, dass die gesamte Gemeinde davon profitiert und zusammenwächst.

Zu den Höhepunkten 2018 zählt er das 20. Gemeindejubiläum, das wahrscheinlich am Fort Gorgast gefeiert wird. Zudem stehe die Lösung des Problems Feuerwehrgerätehaus Manschnow an. Die Pläne, eine Fertigteilgarage am Fort zu bauen, hatte sich zerschlagen.