Päckchen für polnische Kinder

LR FRW

Bad Freienwalde (MOZ) Der Förderkreis Nadjeschda überbringt bereits seit Jahren Weihnachtspäckchen an sozial benachteiligte Kinder in Polen. Darauf machte jetzt der Vorsitzende des in Bad Freienwalde ansässigen Vereins und Leiter der Aktion Otto Biedermann aufmerksam. "Dabei unterstützen uns viele Menschen aus der Region", dankte er in diesem Zusammenhang allen Beteiligten - auch im Namen der Kinder und ihrer Familien. Hilfe bei der Organisation erhalte der Förderkreis unter anderem durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchgemeinden, des Evangelischen Kindergartens und des Evangelischen Hortes sowie der Brunnenapotheke in Bad Freienwalde.

So habe der Verein in diesen Tagen insgesamt 45 Päckchen an Kinder in neun Familien geben können. An der Fahrt durch die Gemeinden Cedynia, Mieszkowice und Moryn hat am ersten Weihnachtstag auch Gisela Ziehm teilgenommen. "Gegen 9.30 Uhr waren wir bei den ersten Familien in Stara Rudnica. Es war für Feiertagsverhältnisse noch früh, aber die Kinder waren natürlich wach. Wir hielten vor dem Haus und in der unteren Wohnung wurden die Gardinen an den Fenstern zurückgezogen und die Kinder schauten uns erwartungsvoll entgegen", berichtete sie. Aber sie mussten sich noch eine gute Weile gedulden. "Wir waren erst bei der Familie, die oben im Haus wohnt. Mit den Päckchen sind wir die steile Treppe hinauf gestiegen. Bartek (9) und Oliwier (5) waren mit Vater Marius zu Hause. Mutter Ela war mit dem älteren Sohn in der Kirche." Schon die Vorfreude vor dem Auspacken der Gaben sei groß gewesen und die Freude über die "Wunder", die da im Schuhkarton waren, dann noch größer.

Kurz darauf war unten im Haus wohl nach einer gefühlten Ewigkeit für die fünf Kinder dort die Zeit des Wartens vorbei. "Natürlich haben alle auch sofort ihre Geschenke in Besitz genommen - jedes auf seine ganz individuelle Weise, ihre Funktionen erkundet und damit gespielt, die Bausätze nach Plan zusammengefügt, von den Süßigkeiten gekostet. So ähnlich ging es in jeder Familie", berichtete Otto Biedermann. Klaudia (10) habe sich mit ihrem Päckchen in eine Zimmerecke zurückgezogen und mit dem Ausmalen eines Pferdebildes begonnen. Der Vater der Kinder arbeitet auf einem Gestüt.

In einem anderen Päckchen war Kinderschmuck. Marta (7) und Justinka (8) hätten das Wohnzimmer verlassen und seien "geschmückt" zurückgekommen. Tomek (2) hatte unterdessen die Eisenbahn aus Holz als sein liebstes Spielzeug erkoren.

Der Inhalt der Päckchen sei stets altersgemäß gewesen, erläuterte Biedermann. "Trotzdem war für uns erstaunlich, dass ohne vorherige Absprachen auch für diese Kinder genau das Passende auszupacken war: eine große LED-Taschenlampe, ein Fernglas, eine Armbanduhr, Perlen zum Sticken." In vielen Päckchen waren auch Zahnbürsten und Zahnpasta. "Bei so viel Süßigkeiten, die ja auch immer enthalten waren, ist Zähneputzen ganz wichtig", kommentierte Gisela Ziehm.