Miss Sophie grüßt zum Jahreswechsel

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Silvester ohne Dinner for one ist wie Weihnachten ohne Aschenbrödel. Doch im Unterschied zum Märchenfilmklassiker mit den drei Hasselnüssen kann man den britischen Sketch in Frankfurt nicht nur im Fernsehen sondern sogar live auf der Bühne sehen. Bereits seit 2009 heißt es am Theater des Lachens: The same procedure as every year! Die Frankfurter Kopie des legendären Originals geht seit Donnerstag wieder auf Spurensuche mit Menschen, Puppen und Tigerfell: Sind die vier verschiedenen Freunde Miss Sophies tatsächlich eines natürlichen Todes gestorben? Antworten darauf gibt es täglich noch bis Sonntag in der Ziegelstraße. Doch auch mit den Eintrittskarten ist es wie in jedem Jahr: Alle Vorstellungen sind seit Wochen ausverkauft.