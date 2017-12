Bäume werden im Januar eingesammelt

LR FRA

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Januar werden die ausrangierten Weihnachtsbäume eingesammelt. Wer sich von seiner Tanne, Fichte und Co. trennen möchte, kann den komplett abgeschmückten Baum neben die Bioabfalltonne legen. Er wird dann an den Leerungstagen mit eingesammelt, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Nicht vollständig abgeputzte Bäume werden an den Leerungstagen der Restmülltonne mit abgeholt. Großcontainer für die Entsorgung der Bäume stehen in der Zeit vom 2. bis 12. Januar am Parkplatz Aurorahügel, am Pablo-Neruda-Block/Allende Höhe, am Thomas-Müntzer-Hof, in der Franz-Mehring-Straße, am Bruno-Peters-Berg und in der Straße Halbe Stadt 32/34.

Die Abfallentsorgungsanlage Seefichten, Grubenstraße 10, hat am 30. Dezember von 7 bis 12 Uhr geöffnet. Am Neujahrsfeiertag ist geschlossen. Die Entsorgung des Rest- und Bioabfalls und der gelben Tonne durch die Firma Veolia Umweltservice Nord-Ost GmbH, Niederlassung Berlin-Brandenburg, verschiebt sich in der ersten Woche des neuen Jahres jeweils um einen Tag nach hinten. Daher wird in dieser Woche auch am Sonnabend abgefahren.