Kaputt, aber kreisfrei

Frauke Adesiyan, Thomas Gutke,

Frankfurt (Oder) (MOZ) 2017 war ein gutes Jahr. Die Stadt ist zwar immer noch kaputt, bleibt aber kreisfrei. Luther war eigentlich nie hier. Trotzdem beschert er Frankfurt einen Besucherrekord. Für den Stadtboten gab es wieder viel zu schreiben, nun sind alle Buchstaben aufgebraucht. Für ein paar liegen gebliebene Gedanken gehen wir aber nochmal in den Dispo. Ist Frankfurt ja gewohnt.

Irgendetwas muss passiert sein kurz vor dem 1. November. An diesem Tag verkündete Dietmar Woidke auf einem Parkplatz in der Prignitz die wohl beste Nachricht des Jahres für Frankfurt - den Stopp der Kreisreform. Wahrscheinlich hatte er einfach mal ein paar Minuten Zeit gefunden, sich einzulesen. Die ganze Nörgelei war ja auch nicht mehr zum Aushalten. Schwamm drüber. Seither läuft es jedenfalls wieder zwischen Frankfurt und Potsdam. So wie vor wenigen Tagen, als er die Lebenshilfe besuchte und - ganz Landesvater - für Kinderlachen sorgte (Foto).

*

Zufriedene Gesichter gab es 2017 auch bei den Organisatoren der Frankfurter Ausstellung zum Reformationsjahr. Solch einen Andrang gab es zuletzt im Kleist-Jahr. Dabei war - wie wiederum die Organisatoren der Kleist-Festtage süffisant bemerkten - Luther überhaupt nie hier. Für die Zukunft könnte allerdings genau darin ein Erfolgsmodell für Frankfurt liegen: nichts haben, aber viel daraus machen. Wie wäre es 2018 beispielsweise mit einer Kennedy-Schau zu dessen 55. Todestag? Oder ein Festival zu 200 Jahren Karl Marx? Idealerweise in der Magistrale?

*

Auf eine digitale Führung können die Organisatoren dann durchaus verzichten. Zum einen wurden die Tablets bei der Luther-Ausstellung ohnehin kaum ausgeliehen. Zum anderen bargen sie Verletzungsrisiken. Als sich ein kleines Mädchen vom roten Teufelchen Luzi die Schätze der Marienkirche zeigen ließ, stolperte sie prompt über eine Schwelle im Boden. Das Geheule war groß. Das Gerät blieb heil.

*

Fehlerteufelchen schlichen sich leider auch 2017 in unsere profane Redaktion. Ausgerechnet am ersten Freitag im Mai, der als "Welt-Tuba-Tag" dem tiefsten und größten aller gängigen Blechblasinstrumente gewidmet ist, unterlief uns eine Verwechslung. Nein, es ist nicht die Tuba, die in Prokofjews musikalischem Märchen "Peter und der Wolf" dem Großvater ihre Stimme leiht. Das ist das Fagott. Die Tuba kommt in der Geschichte gar nicht vor, obwohl sie einen wunderbaren Großvater abgegeben hätte.

*

Einen künstlerischen Leiter, der auch einen großartigen Barkeeper abgibt, trifft man nicht oft. Florian Vogel aber bewies seine ungeahnten Talente, als er kurzerhand zum Akteur in dem Auftaktstück der Kleist-Festtage wurde. Er versorgte in dem interaktiven Preisträgerstück "Tod für eins achtzig Geld" die Besucher als Barkeeper mit Absinth. So kann man sein Publikum auch zufrieden stellen (Foto)!

*

Vielleicht ist Alkohol auch die Lösung für die mitunter angespannten Treffen der Stadtverordneten? Anfangen könnte der Kulturausschuss, in dem der Linken-Abgeordnete, Minibuchautor und leidenschaftliche Kuba-Reisende Erik Rohrbach so gern über seine Ausflüge in die Karibik berichtet. "Beim nächsten Mal kriegen wir dafür aber einen guten Rum", warf jemand in die Runde, als mal wieder ein ausführlicher Bericht fällig war. Andere Teilnehmer präferieren Zigarren.

*

Für solche Ausschweifungen hat Sängerin Katja Ebstein keine Zeit. Im Dezember erreichte sie aufgrund eines Staus das Kleist Forum erst 15 Minuten vor Beginn des MOZ-Talks. Es folgte einer ihrer kürzesten Soundchecks vor einem Auftritt. Sie stürmte mit Mantel auf die Bühne, ihr Pianist warf den Rucksack unters Klavier. Ebstein sang drei Lieder an, rief den Tontechnikern "wunderbar" zu und stürmte in die Garderobe. "Theater, Theater", wie sie in einem ihrer Hits singt.

*

Zum Auftritt geraten manche Einsätze des Frankfurter Meister-Fotografen Winfried Mausolf - auch dank seiner legendären Leiter. Doch genau diese kam ihm beim MOZ-Zukunftspreis in Neuhardenberg abhanden. Beim folgenden Fototermin auf der Stadtbrücke erschien er mit wackliger Ersatzleiter. Inzwischen fand sich auch die verloren geglaubte an. Wir freuen uns auf noch unterhaltsamere Fototermine von Winni - warum nicht mal mit akrobatischer Einlage mit jeweils einem Bein auf der einen und der anderen Leiter?

*

Schlaflose Nächte bereitete Frankfurt dieses Jahr dem Restaurator Matthias Schmerbach aus Falkensee. Er baute den historischen Hochaltar-Aufsatzes in der St. Gertraudkirche wieder auf. Binnen einer Woche setzte er das mehr als 500 Jahre alte Puzzle aus über 50 aufwändig restaurierten Einzelteilen zusammen. Eine Aufgabe, die ihn bis in seine Träume verfolgte.Wir entschuldigen uns und wünschen ihm und Frankfurt: Gute Nacht!