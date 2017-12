Karpfen à la Rinast

Detlef Klementz

Strausberg (MOZ) Fischer Martin Rinast hat vor den Festtagen traditionell mehr als gewöhnlich zu tun. Der Fischverkauf liegt im Dezember deutlich höher als üblich. Neben Karpfen werden vor allem Forellen und Bachsaiblinge aus eigener Haltung gekauft.

Die großen Karpfen hat Martin Rinast schon vor einer Weile in den von ihm bewirtschafteten Seen gefangen. Beispielsweise im Straussee, dem Bötzsee und dem Fängersee. Unter größeren Karpfen versteht er Fische mit einem Gewicht bis 35 Kilogramm. Die hat er in großen Wasserbehältern in seinem Fischereibetrieb jenseits des Sees praktisch zwischengelagert. Kleine Karpfen kauft er in Peitz ein.

Und was kommt bei Familie Rinast Silvester auf den Tisch? "Karpfen", sagt er, ohne auch nur einen Moment zu zögern, und konkretisiert sogleich: "Überbackener Karpfen nach dem Rezept meiner Mutter." Neben Karpfen gehen vor allem Regenbogenforellen und Bachsaiblinge über den Tisch seines Hofladens. Die züchtet Rinast in Aguakultur in Waldsieversdorf. Längst habe er dafür Stammkunden. "Die kommen selbst aus Berlin", setzt er hinzu. Je nach Kundenwunsch könnten die frischen Fische auch gleich in seinem Hofladen filitiert werden. Daneben sei auch frische Räucherware im Angebot. Auch Zander, Hecht und Barsch würden recht gut nachgefragt, sagt Martin Rinast. Aber die seien nun mal nicht in unbegrenztem Umfang verfügbar. Edelfische seien mehr für die Angler da, erläutert er.

Ohne den Verkauf von Angelkarten wäre das Geschäft noch schwieriger, macht Rinast deutlich und findet: "Irgendwie geht es nicht voran." Dafür führt er gleich mehrere Problemfelder an, die ihm und den anderen Binnenfischern das Leben schwer machen. Da sei einmal die Konkurrenz aus der Türkei, Italien und anderen Ländern, die ihre in Aquakulturen gezüchteten Fische viel billiger anbieten könnte. Dann mache ihm und seinen Kollegen aus ganz anderer Richtung eine Konkurrenz zu schaffen, der sie nicht beikommen könnten - geschützte Tierarten wie Kormoran, Fischreiher und Fischotter. Und auch der Biber breite sich zum Leidwesen der Fischer immer mehr aus.

Schließlich hat sich nach Einschätzung von Martin Rinast in den zurückliegenden zehn bis 15 Jahren auch das Kaufverhalten der Kunden deutlich geändert. Mittlerweile werde frischer Fisch selbst in Discountern angeboten und angesichts der günstigen Preise natürlich auch gekauft.

Gerne würde Martin Rinast auch mehr Restaurants in der Umgebung mit Fisch beliefern. Aber das Interesse bleibe gering und beschränke sich in erster Linie auf das Restaurant "Zur Fähre" und schon mit Abstand die Fischerkehle in Buckow. Seine Fische gingen vor allem nach Südwestdeutschland sowie ins Ausland, beispielsweise Belgien.

Vor diesem Hintergrund sei sein Fahrgastschiff Annemarie ein wichtiges zweites Standbein. Kleine Binnenfischereibetriebe, die sich nicht breiter aufstellten, hätten kaum eine Überlebenschance.

Vom Fertigstellen des Anlegers an seinem Fischereihof im nächsten Jahr erhofft sich Rinast noch mehr Zuspruch. Mittelfristig will er dort ein Restaurant bauen. 2018 werde das aber noch nichts, schätzt er. Das sei nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Personals, was immer schwerer zu finden sei. So sucht er eine Fischverkäuferin, einen Schiffsführer und einen Binnenfischer und kündigt an: "Wenn alles planmäßig läuft, werde ich mit der Annemarie wieder am 1. Mai in die neue Saison starten."