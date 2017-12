Angegrabbelt zu werden, gehört dazu

Gabriele Rataj

Müncheberg (MOZ) Glücksklee-Töpfchen mit symbolischen Marienkäfern, Schweinchen, Hufeisen oder Schornsteinfegern haben zum Jahreswechsel Konjunktur. Samt guter Wünsche werden sie verschenkt. Der echte schwarze Mann wird das ganze Jahr über mit Glück verbunden, auch Schornsteinfeger-Gesellin Manuela Bohne.

"Meine eine Schulter ist fast sauber", sagt Manuela Bohne scherzhaft. "Dort, wo man angegrabbelt wird." Damit müsse an jedem Arbeitstag gerechnet werden, sagt die Münchebergerin. Das gehört für sie genauso zu diesem Beruf wie "ein bisschen Mumm", Freundlichkeit und Flexibilität, Höhentauglichkeit und der tolle Ausblick von oben.

Letzterer ist es auch, der die Schornsteinfegerin am liebsten in die Außendörfer führt. Der Kehrbezirk, für den Uwe Bohne der bevollmächtigte Schornsteinfegermeister ist, umfasst die gesamte Stadt sowie zwölf umliegende Dörfer. Dort kennt Meister Bohnes Gesellin und Ehefrau mittlerweile jeden Dachfirst und lässt nach getanem Werk gern mal den Blick über Felder und Wiesen schweifen.

Als weibliche Domäne ist ihr Berufsfeld kaum zu sehen. In der Berufsschule in Brandenburg/Havel seien sie damals zu zweit unter 22 Jungs gewesen, schaut sie zurück. Auch jetzt kenne sie im Umfeld keine Schornsteinfegerin, hat allerdings von einer in Neuenhagen gehört.

Als sich Manuela Bohne vor 20 Jahren für eine Schornsteinfeger-Lehre entschied, stand dahinter allerdings ihr Wunsch, zur Berufsfeuerwehr zu gehen. "Von Kindesbeinen an war ich durch meinen Papa damit verbunden, saß auf dem alten LO, war später in der Jugendfeuerwehr und bin ja noch heute dabei", erzählt die Frau, die in Müncheberg und Umgebung als Gruppenführerin und Maschinistin in der Müncheberger Freiwilligen Feuerwehr bekannt und geschätzt ist.

Doch nach dem Abitur habe sie für den Weg in die Berufsfeuerwehr zunächst eine andere abgeschlossene Ausbildung nachweisen müssen. Ehemann Uwe war damals ihr Gruppenführer in der Wehr und Schornsteinfeger. "Er bot mir eine Lehre bei sich an." Dass das einige Zeit später in Ehe, Sohn und die Liebe zu der rußigen Profession münden würde, war zu dem Zeitpunkt noch nicht absehbar. "Am Ende hat es so viel Spaß gemacht, dass die Berufsfeuerwehr keine Rolle mehr gespielt hat", erinnert sich die 40-Jährige.

Dabei zählt auch Wetterfestigkeit zu Voraussetzungen, die eine Schornsteinfegerin mitbringen muss. "Ist es schön, wollen die Leute immer mit mir tauschen", sagt Manuela Bohne, bei Regen oder stärkerem Wind nie. Klar, sei es auch mal unangenehm, zumal sie eigentlich eine Frostbeule sei. Aber zwei Unterhosen und drei Pullover unterm Anzug und nach der Arbeit ein Kaffee am heimischen Kamin helfen da schon.

Apropos Anzug: Der wird nicht gewaschen, erfährt der Unkundige, etwa aller drei Jahre muss dafür ein Neuer her. "Wer auf die Schnelle mit mir Kaffee trinken will, muss mir eine Zeitung unterlegen", sagt die Münchebergerin lachend. Schon beim Anziehen am Morgen mache sie sich die Finger schmutzig.

Wurde dem Glück schon mal auf die Sprünge geholfen, weil sich jemand an Manuela Bohnes Kleidung ein bisschen Ruß abgeholt hat? Sie zuckt die Schultern. "Wenn ich aufs Teilen des Lottogewinns anspiele, wird ja zurückgerudert. Das erfahre ich dann nicht." Nach 20 Jahren im Einsatz aber kenne man sich gut, freue sich mit den anderen und leide auch mit ihnen.

Die schwarze Kluft trägt Manuela Bohne am Silvestertag nicht, aber den Pieper hat die Feuerwehrfrau für alle Fälle dabei. Damit das Ankommen im neuen Jahr glücklich ausfällt.