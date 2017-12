Die Blitzertonne schafft kein Heimatgefühl

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Rolf Lindemann ist seit einem Jahr neuer Landrat von Oder-Spree. Welche Herausforderungen er in seinem ersten Jahr zu meistern hatte, und was er bis Ende 2018 stemmen möchte, wollte Jörg Kühl von dem Kommunalpolitiker wissen.

Herr Lindemann, Sie sind seit Jahresbeginn 2017 neuer Landrat in Oder-Spree. Sie sagten bei der Amtsübernahme, Sie übernehmen ein bestelltes Feld ohne großen Reformbedarf. Kurz danach haben Sie die gesamte Führungsstruktur des Landratsamtes neu geordnet. Was war der Grund?

Ich habe eine Kreisverwaltung übernommen, die im Normalbetrieb die Aufgaben, die ihr aufgetragen sind, gut bewältigt. Und das gilt sogar für den Ausnahmezustand, siehe die Umsetzung der Arbeitsmarktreform Hartz IV bzw. die Flüchtlingsunterbringung und Integration. Insofern sehe ich den Reformbedarf in erster Linie in qualitativer Hinsicht. Ich denke und es entspricht auch den Erwartungen, die die Bürger an uns richten, man sollte nicht unter den eigenen Möglichkeiten arbeiten, was Bürgernähe, Dienstleistungsorientierung und ein professionell anspruchsvolles Verwaltungshandeln anbelangt. Wir verfügen über hervorragende technische Hilfsmittel, die uns im täglichen Verwaltungskleinklein erheblich entlasten. Dadurch können und sollten wir uns stärker auf die Beratung und die Unterstützung der Bürger und institutionellen Nachfrager unserer Leistungen konzentrieren. Insoweit unterscheiden wir uns auch nicht von der Privatwirtschaft. Und auch wenn das heute etwas aus der Mode gekommen ist, für mich gilt nach wie vor der Leitspruch: "Der Kunde ist König".

Es gibt ein neues Ressort "Ländliche Entwicklung". Warum ist Ihnen dieses Feld so wichtig?

Der ländliche Raum sieht sich mit erheblichen demografischen Herausforderungen konfrontiert. Wir müssen Akzente gegen Abwanderung, kulturelle Entleerung und Einschränkungen bei der Daseinsvorsorge setzen, wenn wir unsere Lebensqualität erhalten wollen. Wir werden uns deshalb sehr stark um Themen wie Mobilität, Wohnen im Alter, ärztliche Versorgung, Pflege, technische, soziale und kulturelle Infrastruktur kümmern müssen. Mit Blick auf die Gewinnung von Nachwuchskräften in bestimmten Berufsgruppen, ich denke da etwa an Lehrer oder auch Ärzte, sind wir gut beraten, gerade auch die Attraktivität des Lebens auf dem Lande werbewirksam in den Vordergrund zu rücken. Die alte staatliche Berufslenkung gibt es nicht mehr. Wir sind darauf verwiesen, mit unseren Vorzügen zu werben, zu überzeugen und insbesondere junge Menschen für unseren Landstrich einzunehmen.

Die Kreisgebietsreform ist abgeblasen. Sind damit jetzt alle Probleme vom Tisch?

Keineswegs. Die Probleme beziehen sich nach unserer Einschätzung aber mehr auf Fragen der Finanzierung sozialstaatlicher Leistungen. Dieses Problem hätte man mit einer schlichten Gebietsvergrößerung ohnehin nicht lösen können. Ich möchte aber auch nochmals in Erinnerung rufen, dass diese Kreisgebietsreform nicht mit Blick auf den Landkreis Oder Spree konzipiert wurde. Dieser ist, was die Einwohnerentwicklung, die Haushaltswirtschaft und die Verwaltungskraft anbelangt, solide aufgestellt. Wir sind aber nicht allein auf der Welt und müssen uns selbstverständlich auch in die Solidargemeinschaft der kommunalen Familie einfügen. Das bedeutet aber auch, dass man einen fairen Lastenausgleich über das gesamte Land erarbeiten muss, wenn man die finanziellen Probleme der kreisfreien Städte lösen will.

Wie kann man im Kreis Flüchtlinge besser in Arbeit und Lehre bringen?

Der Schlüssel jeglicher Integration ist der Spracherwerb. Darüber hinaus beschreibt der Begriff Integration ja ein Dazugehören zur aufnehmenden Gesellschaft, das heißt, wir müssen diejenigen, die zu uns gekommen sind und sicherlich noch längere Zeit bei uns leben, in unsere soziale und kulturelle Mitte nehmen. Wenn uns das gelingt, wird sich die entsprechende Sprachkompetenz automatisch einstellen. Entscheidend ist meines Erachtens aber auch, dass wir uns unsere eigenen Wertvorstellungen wieder bewusster vor Augen führen. Nur wenn wir selbst überzeugt sind, können wir andere überzeugen und sie für unsere freiheitlichen und liberalen Prinzipien einnehmen. Das ist aber auch die Basis dafür, dass man unser Berufsbildungssystem unserer Arbeitswelt versteht. Parallel dazu ist der Gesetzgeber gefordert, denn auch ein Arbeitgeber, der guten Willens ist, Migranten eine Chance auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt zu geben, wird sich nicht durch einen Dschungel ausländerrechtlicher Vorschriften kämpfen wollen und möchte eine Garantie dafür, dass derjenige, der bei ihm eingestellt wurde, nicht nach wenigen Monaten Deutschland verlassen muss.

2010 hat Max Dudler den Architektenwettbewerb für den Ausbau des Ostflügels der Burg Beeskow zum neuen Kunstarchiv gewonnen. Ist das Projekt tot?

Das Projekt bleibt nach wie vor ein Gemeinschaftsanliegen der Stadt Beeskow, als Eigentümerin der Burg, und dem Landkreis, der seit Ende der neunziger Jahre treuhänderisch einen wertvollen Fundus an Kunstwerken aus dem Nachlass der Massenorganisationen der Institution der DDR hütet, wissenschaftlich aufarbeitet und öffentlich zugänglich macht. Die Realisierung der Architektenvision erfordert aber einen zweistelligen Millionenbetrag, der ohne eine substantielle Förderung von dritter Seite weder durch den Landkreis noch durch die Stadt Beeskow aufzubringen ist. Gegenwärtig gibt es hier keine neuen Finanzierungsansätze.

Wie bewerten Sie den Konkurrenzkampf zwischen Erkner und Schöneiche beim Thema Schulzentrum/Weiterführende Schule? Hat der Kreis schon entschieden, wo das Schulzentrum gebaut wird?

In meinen Augen gibt es keinen Konkurrenzkampf. Wir haben einen vorgeschriebenen Schulentwicklungsplan, der die Schulstandorte eindeutig festlegt. Neue Schulen werden nur bei entsprechendem Bedarf errichtet. Dieser ergibt sich letztlich aus der Entwicklung der Schülerzahlen. Deshalb wurde für Schöneiche mit Blick auf den weiteren Zuzug, den die Gemeinde beobachtet, unter dieser Bedingung eine weiterführende Schule bei entsprechenden Prüfungsergebnissen in Aussicht gestellt.

Wie sieht der aktuelle Plan für die Steg- und Ufernutzungskonzeption am Scharmützelsee aus?

Der neue Amtsdirektor des Amts Scharmützelsee, Christian Riecke, ist im Frühjahr 2017 an mich herangetreten und hat ein Moratorium vorgeschlagen. Ein solches gibt es auch schon in Storkow. Was die Frage der Steggenehmigungen anbelangt, sind die rechtlichen Probleme an sich geklärt und der Landkreis in seiner Rechtsposition im Sinne der Umweltverwaltung bestätigt worden. Das bürgerschaftliche Miteinander im gemeindlichen Rahmen sollte sich aber nicht darauf beschränken, sich mit gegenläufigen Rechtspositionen zu begegnen. Eine gute Lösung setzt immer voraus, dass man auch widersprüchliche Interessen unter einen Hut bringt, man insgesamt Akzeptanz für die vorgeschlagene Lösung findet und man darüber aus Einzelinteressen Gemeinwohl formt. Insofern haben wir uns auf einen kreativen Prozess eingelassen, indem uns die Gemeinde eine integrierte Steg- und Ufernutzungskonzeption vorlegen will, die all diese Belange angemessen berücksichtigt.

Wie ist der aktuelle Zeitplan für die ehemaligen Odersun-Hallen für die Unterbringung des Kreisarchivs und FKTZ (Feuerwehr- und Katastrophenschutztechnisches Zentrum) in Fürstenwalde?

Im Frühjahr werden wir umziehen und wir werden dann in verschiedenen Verwaltungsbereichen exzellente Bedingungen vorfinden, etwa für die Feuerwehren, den kreislichen Katastrophenschutz, das THW, das Archiv, das Medienzentrum und auch für die zentralen Hausmeisterdienste.

Der Haushalt der Stadt Eisenhüttenstadt ist in diesem Jahr nicht genehmigt worden. Wird der Landkreis beziehungsweise die Kommunalaufsicht der Stadt Auflagen erteilen und wie sehen die aus?

Gegenwärtig steht der Haushaltsplan der Stadt für das Jahr 2018 zur Debatte. Und hier gilt das Gleiche wie auch für den Landkreis. Wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist, bedeutet das, dass ausschließlich Pflichtaufgaben wahrgenommen werden können. Alles, was für uns Bürger darüber hinaus wünschenswert wäre, wie ein attraktives Kulturleben oder intakte gemeindliche Straßen, lässt sich unter einem notleidenden Haushalt schlecht realisieren.

Ein neues Jahr steht vor der Tür: Nennen Sie bitte konkrete Ziele, die Sie bis Ende 2018 erreichen wollen.

Wir arbeiten weiter daran, die Verwaltung schneller, bürgerfreundlicher, serviceorientierter und kommunikativer zu machen. Die Bürger und institutionellen Nachfrager sollen sich mit ihrem Anliegen bei uns gut aufgehoben fühlen. Ich verbinde damit natürlich auch die Erwartung, dass sich Ende 2018, nachdem sich der Pulverdampf der Kreisgebietsreform gelegt haben wird, die Bürger noch stärker mit unserer Region und speziell dem Landkreis Oder-Spree identifizieren, vielleicht sogar so etwas wie ein Kreisbewusstsein ausprägen mögen und wir auf dem Weg zu einer vitalen Bürgergesellschaft weiter vorankommen werden.

Ein wichtiger kultureller Höhepunkt steht uns mit der 750-JahrFeier des Klosters in Neuzelle bevor. Hier bringt sich insbesondere das Land Brandenburg stark ein und wir werden die Veranstaltung, die im September mit dem Landeserntefest in Neuzelle verknüpft wird, nach Kräften unterstützen und fördern. Nichts ist besser geeignet, Sinnstiftung zu bewirken und gesellschaftliches Miteinander zu fördern als die Kultur. Deshalb war es mir auch so wichtig, die Stelle eines Kulturamtsleiters im Landkreis Oder-Spree wieder entstehen zu lassen. Identität lässt sich nun einmal kaum auf dem Dienstwege oder über die Blitzertonne erreichen und es gilt auch weiterhin: Menschen, die sich mit ihrer Heimat, wofür auch der Landkreis steht, identifizieren, sind auch eher bereit, sich ehrenamtlich oder kommunalpolitisch zu engagieren.