Sandra Euent

Havelland (BRAWO) Zum achten Mal ruft der Naturschutzbund Deutschland (NABU) vom 5. bis 7. Januar dazu auf, die gefiederten Gäste am Futterhäuschen zu zählen.

Die "Stunde der Wintervögel" ist das winterliche Pendant zu jährlichen Gartenvogel-Zählaktion im Sommer. Mitmachen ist einfach. Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Vogelart die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Sieht man also im Laufe der Stunde einmal zwei Kohlmeisen und einmal vier Kohlmeisen, so werden vier Kohlmeisen notiert. Die Beobachtungen können dann im Internet auf www.stundederwintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 6. und 7. Januar jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800/1157115 geschaltet.