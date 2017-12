Stechliner Fischerei zieht positive Jahresbilanz

Sandra Jütte

Neuglobsow (GZ) Silvesterkarpfen, Fischbrötchen und Maränen-Wurst - neben Altbewährtem setzt die Fischerei am Stechlinsee 2018 auch auf neue Ideen. Zudem profitiert die Familie Böttcher vom Trend, dass regionale Zutaten wieder stärker gefragt sind. Dafür ist der Karpfen zum Neujahrswechsel immer weniger beliebt.

Fehlen darf der schuppige Glücksbringer, der mit heißem Essig übergossen und in Salzwasser gekocht wird, jetzt dennoch nicht. Rund 200 Kilogramm haben Rainer und Martin Böttcher in diesem Jahr aus der Lausitz besorgt, da der Karpfen im Stechlinsee kaum noch vorkommt. Zu besten Zeiten hätten sie hier an die 25 Tonnen davon verkauft, erinnert sich der Vater, Rainer Böttcher. "Mittlerweile kommen die aber aus der ganzen Welt", sagt der 55-Jährige.

Da die internationalen Fische aber auch Krankheiten mitbringen können, tauschen sich die Stechliner nur mit ihren Kollegen aus der Region aus. "Alles, was wir verkaufen, versuchen wir so nah wie möglich zu beziehen", sagt Sohn Martin. Deshalb gäbe es auch den Warmwasser liebenden Zander nicht im Angebot. Die Forellen in der Fischerei stammen aus Lychen, dafür beliefern die Böttchers andere mit der im Stechlinsee hauptsächlich vorkommenden Kleinen Maräne.

Diese sei derzeit auch die beliebteste Fischart. "Da machen wir fast alles draus", verdeutlicht Böttcher junior. Als gelernter Lebensmitteltechniker ist der 29-Jährige auch der Kopf hinter Erfindungen wie der Maränen-Wurst, die ab Ostern nach langer Testphase angeboten werden soll. Ob diese fest ins Sortiment aufgenommen wird, "entscheidet letztendlich dann der Kunde."

Neben Klassikern wie Hecht, Matjes und Forelle wolle er mittlerweile öfter mal was Neues, fügt Rainer Böttcher hinzu. Nicht nur zu Silvester, sondern generell seien zudem eher Fischsorten gefragt, die essfertig sind. Ganze Fische werden nur noch selten verkauft. "Was wir fangen, wird heute zu 95 Prozent weiterverarbeitet", verdeutlicht der Sohn. Für grätige Weißfische wie Plötzen oder Rotfedern, die früher als Beifang entsorgt wurden, hat er mehrere Methoden entwickelt, wie diese genießbar werden. Das ist auch für Gastronomen eine Spezialität: Seit einem Monat verkauft die Fischerei an die Berliner Markthalle 9, zudem nach Linum sowie Fürstenberg.

Vom Fang her sei 2017 ein gutes Jahr gewesen. "Wir hätten noch mehr fischen können, aber durch den schlechten Sommer haben wir weniger absetzen können", zieht Rainer Böttcher Fazit. Besonders das Vorkommen der Maräne sei seit Jahren stark. Damit das auch so bleibt, züchten die Böttchers in ihrem Arbeitsschuppen derzeit an die 500000 Eier der Fischsorte. "Damit wollen wir der Natur ein bisschen was zurückgeben", so der Sohn. Ein Nebenprodukt ist der Maränen-Kaviar, den es neben dem Silvester-Karpfen zu kaufen gibt. Aber nur noch bis zum 2. Januar, dann gehen die Böttchers in die Winterpause.