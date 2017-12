Kleiner Eisbär hat seine Augen geöffnet

Dietrich Schröder

Berlin (MOZ) Schau mir in die Augen, Kleines! So lautet dieser Tage das Motto bei den Betreuern des Eisbärbabys, das am 7. Dezember im Tierpark Friedrichsfelde geboren wurde. Der Grund: Am Donnerstag dieser Woche hat der oder die kleine Eisbär(in) zum ersten Mal die Augen geöffnet. Auch sein Köpfchen kann das kleine Bündel, das im Vergleich zu Mutter Tonja winzig wirkt, inzwischen allein halten.

"Inzwischen wird das Jungtier etwa ein Kilogramm wiegen", schätzt Eisbärkurator Dr. Florian Sicks, der sich über diese normale Entwicklung sehr freut. Denn bekanntlicherweise ist die Aufzucht der Tiere in menschlicher Obhut ein Problem. Nachdem der einstige Publikumsliebling "Knut" aus dem Berliner Zoo 2011 im Alter von nur vier Jahren gestorben war, dauerte es lange, bis in der deutschen Hauptstadt wieder Eisbären auf die Welt kamen.

Um so größer war die Freude, als die Eisbärin Tonja, die inzwischen acht Jahre alt ist und genau wie ihr Gefährte Wolodja aus dem Moskauer Zoo stammt, im November 2016 zum ersten Mal Nachwuchs auf die Welt gebracht hatte. Eines der beiden Kinder war allerdings schon nach einigen Tagen gestorben. Das zweite - Fritz - erkrankte im Alter von vier Monaten überraschend und starb. Die genaue Todesursache ist bis heute nicht geklärt.

So wie es in der Natur üblich ist, befinden sich die Mutter und ihr Nachwuchs in einer "Geburtshöhle", die bisher nur von einer Videokamera überwacht wird und der sich kein Mensch nähern darf. "Erst wenn sich die Mutter-Kind-Bindung weiterhin so gut wie bisher entwickelt, werden sich die Tierpfleger im Januar zum ersten Mal dem Stall nähern", erläutert die Sprecherin des Tierparks Philine Hachmeister. Dann könne auch erst festgestellt werden, ob es sich bei dem Nachwuchs um ein Männchen oder ein Weibchen handelt.

Für die Tierparkgäste sind die Eisbären-Mutter und ihr Jungtier deshalb noch für einige Monate nicht zu sehen. Dafür kann der sechsjährige Eisbären-Vater Wolodja im Gehege betrachtet werden.