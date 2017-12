Zurück auf den Brandenburger Weg

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) "Dass die Vögel der Sorgen und des Kummers über deinem Haupt fliegen, kannst du nicht ändern. Aber dass sie Nester in deinem Haar bauen, das kannst Du verhindern." Keine zwölf Monate ist es her, dass Landrat Roger Lewandowski (CDU) mit diesem Luther-Zitat seine Grundhaltung gegenüber den Reformplänen der rot-roten Landesregierung kundtat.

Dieses und andere Luther-Zitate gab Lewandowski auf dem havelländischen Neujahrsempfang in Semlin zum Besten. Dass es manchmal ganz anders kommen kann als erwartet, zeigt der Reformprozess im Laufe dieses Jahres. Denn in seinen Worten zum Fest und dem nun bevorstehenden Jahreswechsel meinte der Landrat: "Das größte Ereignis und für den Landkreis das wahrscheinlich größte Geschenk haben wir bereits im November erhalten: Die Absage der Kreisgebietsreform."

Ja, wer hätte das gedacht? Alles bleibt beim Alten im Land - also gibt es auch keine havelländische Fusion mit Brandenburg an der Havel und dem mittelmärkischen Amt Beetzsee. Laut Planziel sollten beide ab 2019 zum Landkreis Havelland gehören. Die Volksinitiative "Bürgernähe erhalten - Kreisreform stoppen" hat sicherlich die am 2. November durch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) veröffentlichte Absage mit befördert. Näheres auf www.kreisreform-stoppen.de. Die Initiative mündete in einem im August gestarteten Volksbegehren. Es stand zu erwarten, dass es im Anschluss auf einen Volksentscheid hinaus laufen würde. Mit offenem Ergebnis! Woidke begründete die Absage unter anderem so: "Wir können den erbitterten Streit und die eingetretene Polarisierung nicht ignorieren. Der Konflikt droht die Bevölkerung und die politisch aktiven Teile der Brandenburger Gesellschaft, darunter viele ehrenamtlich engagierte Frauen und Männer, zu spalten." Auch erklärte der Regierungschef: "Ich habe diese Zerreißprobe in dieser Schärfe nicht erwartet. Und ich bedaure zutiefst, dass einige diese Zerreißprobe für das eigene Profil geschürt und Ängste erzeugt haben. Das ist nicht der Brandenburger Weg. Dorthin müssen wir jedoch zurückkehren."

Tatsächlich hatte sich auch ein Riss aufgetan zwischen der Landesregierung und den Chefs auf kommunaler Ebene. Der Widerstand im Havelland hatte bereits im Februar 2016 im Kreistag begonnen. Die große Mehrheit der Abgeordneten war mit ihrem Beschluss zur Beibehaltung der bisherigen Kreisgrenzen dem damaligen SPD-Landrat Burkhard Schröder gefolgt. Sein Nachfolger aus der CDU blieb freilich in der Spur. Wohl kein Landrat, kein Bürger- und kein Oberbürgermeister, Parteizugehörigkeiten spielten keine Rolle, der sich mit den in Potsdam ersonnenen Reformplänen einverstanden gezeigt hätte. Möglich, dass sich die Gegensätzlichkeiten auch auf das Wahlverhalten der Brandenburger im Herbst 2019 ausgewirkt hätten. Da wird ein neuer Landtag gewählt.

Während man in Landkreisen und Gemeinden nach der überraschenden Absage wieder zur Tagesordnung übergehen konnte, bleiben der rot-roten Landesregierung nun zwölf Monate, um Gräben zuzuschütten. Dann beginnt das Wahljahr. In Rathenow wird es schon im Februar 2018 spannend, wenn dort der Bürgermeister gewählt wird. Egal wie dieses Rennen ausgeht, wird Rathenow doch bleiben, was es ist: die Kreisstadt des Havellands. Die Reform hätte wohl am Status gerüttelt. Die Entscheidung, wer Kreisstadt sein würde, sollte letztlich durch die Landtagsabgeordneten getroffen werden.