50 Jahre Tischtennis in Wusterwitz

Thomas Baake

Wusterwitz (MOZ) Am morgigen Neujahrstag gibt es in Wusterwitz noch einen weiteren Grund zum feiern: 50 Jahre Tischtennis.

Da lohnt sich ein Blick zurück:

Gegründet wurde die TSG Wusterwitz Sektion Tischtennis am 01.01.1968. Erster Sektionsleiter war Konrad Dolata, welcher aus familiären Gründen verzog. Sein Nachfolger war bis 1998 Gerhard Mende. Anschließend war Frank Steffen mehrere Jahre als Abteilungsleiter tätig. Seit einigen Jahren hat Dieter Herzog dieses Amt inne. Die Abteilung Tischtennis hat 38 Mitglieder, davon 13 Kinder und Jugendliche.

Die erfolgreichste Saison im Männerbereich war die Saison 2004/ 2005. Die 1. Mannschaft belegte in der 1. Landesliga West punktgleich mit dem Aufsteiger Stahl Brandenburg den 2. Platz. In der 2. Landesklasse Nord spielte die 2. Mannschaft erfolgreich. Für eine große Überraschung sorgte die neu formierte 3. Mannschaft in der 3. Landesklasse Havelland mit einem 2. Platz. Die 4. Mannschaft überraschte ebenfalls mit ihrem Abschneiden in der Kreisliga.

Über diese hervorragenden Platzierungen konnten sich die Verantwortlichen der Abteilung Tischtennis nicht freuen, da sich zum Saisonende viele Leistungsträger bei Blau-Weiß abmeldeten, die in Wusterwitz das Tischtennis spielen erlernt hatten. Der gesamte Männerbereich musste umstrukturiert werden. Die 1. Mannschaft stieg trotz des 2. Tabellenplatzes freiwillig in die 1. Landesklasse Nord ab.

Folgende Mannschaften sind im Spielbetrieb gemeldet:

1. Männer - 1. Landesklasse Nord

2. Männer - 2. Landesklasse West

3. Männer - Kreisliga

4. Männer - Kreisklasse

5. Männer - Kreisklasse

Jugend - Kreisliga

Das Wusterwitzer Traditionsturnier ist das Karfreitagsturnier. Es fand am 14.04.2017 zum 42. Mal mit 16 Männermannschaften aus den Ländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin statt.

Wusterwitzer Siege wurden beim 1. Turnier, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006 2009 und 2017 errungen.

Einen großen Aufschwung nahm die Kinder- und Jugendarbeit Ende der Achtziger / Anfang der Neunziger Jahre. Ursache hierfür war das zielgerichtete Training durch Gerhard Mende sowie die Organisation und Sponsorensuche durch Dieter Herzog. Durch den Zugang der C-Trainerin Stefanie Werner im Jahr 1999 wurde ein weiterer Qualitätssprung erzielt.

Erfolge stellten sich im Nachwuchsbereich kurzfristig ein. Seit dieser Zeit wurden viele Siege und fordere Platzierungen bei den Kreis- und Bereichsmeisterschaften sowie bei der Kreis-, Bereichs-, Landes- und Verbandsranglisten errungen.

Die Schülermannschaft errang 2002 (Philip Wittek, Kilian und Hendrik Z dun, Dirk Kirchner und Manuel Steffen ) und 2003 (Wittek, H. Z dun, Kirchner, Steffen und Maximilian Flechsig ) den Landesmannschaftstitel. In den gleichen Jahren belegten sie bei den Norddeutschen Meisterschaften den 3. und 4. Platz und wurden damit jeweils bestes Ostdeutsches Team. Die Schülermannschaft wurde 2003 bei der Umfrage der Märkischen Allgemeinen und des Kreissportbundes Mannschaft des Jahres.

Philip Wittek nahm mit der Landesauswahl Brandenburg mehrfach am Deutschlandpokal teil und startete bei den Norddeutschen Meisterschaften. Dabei verpasste er einmal die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft nur knapp.

Aufgrund der guten Nachwuchsarbeit wurde die Abteilung Tischtennis 1996, 1999 und 2002 durch den Tischtennis-Landesverband mit der Durchführung der Landeseinzelmeisterschaften des Nachwuchses beauftragt. Als Rahmenprogramm organisierte die Abteilung Tischtennis 2002 ein Showturnier mit den Tschechen Jindrich Pansky und Milan Orlowski.

Seit 1992 führt die Tischtennisabteilung den Ortsentscheid der Minimeisterschaften durch. Regelmäßig qualifizierten sich Wusterwitzer für den Landesentscheid. Am erfolgreichsten war 1993 Nico Losch. Er nahm am Deutschlandentscheid teil. Nach den Gruppenspielen fehlte Nico ein Satzgewinn, um sich für die Runde der besten Acht zu qualifizieren. 2001 gewann Dirk Kirchner in der AK 11/12 und 2003 Meggy Thiele in der gleichen AK die Minimeisterschaft im Land Brandenburg.

Viele Jahre führte die Tischtennisabteilung unter der Regie von Rainer Lenk den Landesentscheid des Schulwettbewerbes "Jugend trainiert für Olympia" in der heimischen Sporthalle durch.

2016 war für die Abteilung ein besonderes Jahr. Dank der großzügigen Unterstützung durch der Gemeinde sowie des Kreissportbundes Potsdam-Mittelmark und der Mittelbrandenburgischen Sparkasse konnte sich der Verein zehn adro TT Tische kaufen. Damit haben die Tischtennisspieler optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen.

Für eine große Überraschung sorgte im gleichen Jahr Nico Losch. Nach vielen Jahren in höherklassigen Vereinen kehrte er zu seinem Heimatverein zurück. Die 1. Mannschaft schaffte anschließend sofort den Aufstieg in die 1. Landesklasse Nord. Gegenwärtig liegt die 1. Mannschaft punktgleich mit dem Tabellenführer auf dem 3. Platz.

Nico nimmt seit mehreren Jahren an der Landeseinzelmeisterschaft teil und errang 2017 bei der Verbandsrangliste einen sehr guten 3. Platz.

Die genannten Erfolge waren nur durch den Einsatz der Trainerin sowie durch die Unterstützung der Sponsoren und Eltern möglich. Ihnen gilt besonderer Dank seitens des Vereins.

Über Verstärkungen im Männer- und Nachwuchsbereich freuen sich die Verantwortlichen der Tischtennisabteilung. Aber auch Volkssportler können die Trainingszeiten der Abteilung nutzen. Und wo wir schon beim Nachwuchs und der Gegenwart sind: Der Verein lädt alle Interessierten am kommenden Samstag, 6. Januar, zum Familientag in die Sporthalle nach Wusterwitz ein. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr.