Auf den Meeren der Welt zu Hause

Brigitte Geiselhart

Rehfelde (MOZ) Charlene Eichler aus Rehfelde (Märkisch-Oderland) ist als Barkeeperin der Aida Kreuzfahrtflotte auf den Meeren der Welt zuhause - Weihnachten wurde nicht im kalten Brandenburg, sondern unter karibischer Sonne gefeiert.

Auf dem Wasser hat sie sich eigentlich schon immer wohlgefühlt. Ansonsten hätte sie sich wohl nicht den Kanurennsport als Schwerpunkt gewählt, als sie an der Sportschule Potsdam ihr Abitur machte. Und dann ist da noch die Sache mit dem Reisen. "Das war schon immer meine große Leidenschaft", sagt Charlene Eichler aus Rehfelde. Schön wäre es natürlich, diese beiden Hobbys auch unter einen beruflichen Hut zu bekommen, oder? Kein Problem für die 24-Jährige. Nach ihrer Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau in Leipzig hat sie sich bei der Aida Kreuzfahrtflotte beworben - mit Erfolg. Als "Barkeeperin" heuerte sie erstmals im März 2016 auf der Aidablu an. Heute hat sie auf unterschiedlichen Schiffen schon viele Häfen und Länder gesehen. Kurzum: Sie ist sie auf den Meeren der Welt zuhause. Heimweh? "Habe ich nur sehr selten, Fernweh schon eher", sagt die junge Frau ohne Träne im Knopfloch. Weihnachten hat sie in diesem Jahr allerdings nicht im winterlichen Brandenburg, sondern unter karibischer Sonne gefeiert. Und da kam beim Gedanken an ihre Lieben in der Heimat und Mamas legendäre Ente mit Grünkohl, Rotkohl und Klößen vielleicht doch ein wenig Wehmut auf.

Zurzeit hat die Rehfelderin an Bord der Aidadiva zusammen mit rund 2100 Kreuzfahrtgästen und gut 600 anderen Crew-Mitgliedern von New York und den Bermudas kommend die Küste Floridas im Blick, um danach Kurs auf die karibischen Inseln zu nehmen. Charlene Eichler trifft man an einer der insgesamt elf Bars - je nach ihrer Schicht - zu unterschiedlichen Zeiten, oft aber auch bis tief in die Nacht hinein. In Sachen Cocktails macht ihr so schnell natürlich niemand etwas vor. Und nicht nur beim Shaken macht sie eine gute Figur. Wie aber sieht's mit den Lieblingswünschen ihrer Gäste aus? "Sehr gerne werden zum Beispiel Pina Colada, Mai Tai und Caipirinha und im alkoholfreien Bereich Virgin Colada nachgefragt", kommt sie ein wenig ins Plaudern und verrät, dass ihr persönlicher Favorit der Erdbeer Daiquiri ist. Natürlich muss eine Barkeeperin auch immer gesprächsbereit sein und ein offenes Ohr haben, wenn ihren Gästen zum Reden zumute ist. "Ja, es ist schon spannend, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Man lernt viele verschiedene Lebensweisen und Ansichten kennen", verrät Charlene Eichler.

"Jeder Tag ist anders. Es gibt immer wieder neue Veranstaltungen und Events an Bord - da wird's garantiert nicht langweilig", ist die Brandenburgerin mit ihrem jetzigen Arbeits- und Lebensrhythmus sehr zufrieden. "Allerdings kein Achtstundentag, dafür eine anstrengende Siebentagewoche", gibt sie zu bedenken. Weihnachten nicht unter dem heimischen Baum, sondern an Bord eines Aida-Schiffes zu feiern, ist für sie nichts Neues. "Dann rückt man innerhalb der gesamten Mannschaft noch enger zusammen. Der Kapitän hält seine Weihnachtsansprache. Die ganze Crew singt Weihnachtslieder für die Gäste und dann wird zusammen wie in einer großen Familie gefeiert", weiß sie bereits aus der Erfahrung des Vorjahrs.

Nach Hause geht's für sie nach fünfeinhalb Monate langem Dienst auf hoher See erst wieder Mitte Januar. Dann freut sich Charlene Eichler natürlich auf ihre Lieben zuhause, auch aufs entspannende Wandern am Schermützelsee, und darauf, als bekennender "Suppenfan" selber mal wieder Kürbissuppe kochen zu dürfen. Und aufs Ausschlafen. Doch dafür bleibt nicht allzu viel Zeit. Nach ein paar Wochen heißt es wieder Koffer packen. Das nächste Abenteuer auf einem Aida-Schiff wartet schon.