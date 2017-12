Glücklicher Glücksbringer

Marion Voigt

Oberhavel (OGA) Rémy Baumgart, Kreismeister der Schornsteinfeger in Oberhavel, und seinen Berufskollegen wird in der Zeit des Jahreswechsels gerne mal über das rußbeschmierte Gesicht gestrichen. Das soll Glück im neuen Jahr bringen. Der Zehdenicker weiß um diesen Brauch, seit er ein kleines Kind ist. "Er stammt aus dem Mittelalter. Damals waren Rußbrände oft die Ursache für verheerende Feuerbrünste. Wer seinen Schornstein regelmäßig kehren ließ, lebte sicherer. Es war üblich, dass der Schornsteinfeger gleich zum Jahresanfang die Rechnungen verteilte und dabei von Haus zu Haus ging."

Ihn hat dieser Mythos sowie die Aura des Mannes in schwarzer Kleidung und mit schwarzem Zylinder so fasziniert, dass er schon mit vier Jahren Schornsteinfeger werden wollte. Träumten andere Jungs davon, Pilot, Astronaut oder Feuerwehrmann zu werden, sein Berufswunsch war und blieb Schornsteinfeger - auch als er sich ab 1991 zunächst vergeblich um eine Lehrstelle bemühte. 1993 fand er eine bei Schornsteinfegermeister Norbert Krämer in Löwenberg. Es begann eine "anstrengende und schöne Zeit". Bereits ab dem zweiten Lehrjahr arbeitete er selbstständig, kehrte Schornstein für Schornstein. Eine Tätigkeit, die der 41-Jährige bis heute liebt, wie er verrät. "Es ist eine Art Lebensgefühl." Nach der Wende wurde die Arbeit mit der Umstellung auf Gas- und Ölheizungssysteme immer sauberer. "Heute ist der Beruf des Schornsteinfegers sehr technisch und vielseitig, man vergibt Brandschutz-Siegel und ist in jedes Baugenehmigungsverfahren involviert", erzählt er mit einem Hauch Nostalgie.

Nach der Lehre arbeitete Rémy Baumgart ein paar Jahre als Bauhelfer. Denn gab es keine freien Stellen. Zur Jahrtausendwende konnte er wieder bei seinem alten Lehrmeister einsteigen und meldete sich sofort zur Meisterschule an. "Schornsteinfeger war ein Laufbahnberuf. Du machtest zuerst die Lehre, arbeitetest danach als Geselle. Hattest du die Meisterprüfung bestanden, dann warst du geprüfter Geselle und konntest dich auf eine Warteliste für einen Kehrbezirk setzen lassen, bis eine Meisterstelle frei wurde. Seit einigen Jahren aber werden die Kehrbezirke für einen Zeitraum von sieben Jahren ausgeschrieben." Rémy Baumgart hat sich vor fünf Jahren auf den Kehrbezirk Gransee beworben und den Zuschlag bekommen. frei: Zum 1. Juni 2012 wurde er zum Bezirksschornsteinfegermeister im "Kehrbezirk OH-024 bestellt, der in etwa den Bereich Amt Gransee und Gemeinden umfasst. Er hatte sich unter zehn Bewerbern für diesen Posten durchgesetzt.

Die Arbeit erfüllt ihn, er hat genug Aufträge und sich bestens in die Selbstständigkeit eingefunden. "Es fühlt sich gut an." In die Zukunft schaut er mit gemischten Gefühlen. 2019 erwartet ihn die Wiederbewerbung für seinen Bereich. Um den Zusammenhalt der Schornsteinfeger in Oberhavel aktiv voranzutreiben, ließ sich Rémy Baumgart zum Kreismeister der Innung Oberhavel wählen. "Zusammen sind wir stärker." Seine Kraft zieht der Zehdenicker vor allem aus seiner Familie, seiner Frau Jana und den Töchtern Hannah und Cora, die ihn immer unterstützen und Rückhalt geben.

Wann immer er kann, wirbt der Schornsteinfegermeister für seinen Traumberuf. Als in Zehdenick und Oranienburg die 800-Jahr-Feiern begangen wurden, war er als Schornsteinfeger in den Festumzügen dabei. Bei diesen Gelegenheiten trägt er mit Stolz seinen Paradeanzug mit goldenen Knöpfen und natürlich Zylinder. "Das waren im Mittelalter Zeichen für den Adelsstand. Der Schornsteinfeger war eine geachtete Persönlichkeit in gehobener gesellschaftlicher Stellung."

Einmal im Jahr fährt der Meister mit Kollegen, seiner Frau Jana und den Töchtern Hannah und Cora zum internationalen Schornsteinfegertreffen. Dort versammeln sich die schwarzen Männer aus aller Welt und halten die Fahne hoch für ihren Berufsstand. 2018 ist er natürlich wieder mit von der Partie. "Ich bin glücklich", resümiert Rémy Baumgart. "Ich habe meine innere Berufung zum Beruf gemacht."