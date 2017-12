Von Familienforschung bis Stammtischparolen

Juliane Keiner

Mittelmark (BRAWO) Die neuen Veranstaltungen für das im Januar im gesamten Landkreis beginnende Semester 2018 sind ab sofort online buchbar. Wer lieber im gedruckten Programm schmökern möchte, findet dies aktuell an allen KVHS-Standorten sowie an vielen öffentlichen Stellen im Landkreis ausgelegt.

Zu den angebotenen Höhepunkten gehören diesmal zum Beispiel Biografie-Schreibkurse, neue Kreativangebote regionaler Künstler, Kurse zur praktischen Familiengeschichtsforschung, eine Einführung ins Imkern, Kurse zum Umgang mit Stammtischparolen sowie neben den beliebten Sprach- und Gesundheitskursen auch wieder für Anfänger sowie Fortgeschrittene neue EDV- und Smartphone-Kurse.

Anmeldungen sind im Internet, persönlich, per Mail, per Brief, telefonisch sowie über die VHS App möglich.

Die Geschäftsstelle Bad Belzig ist in der Puschkinstraße 13 zu finden, Telefonnummer 033841/45430, Mail info@kvhs-pm.de.