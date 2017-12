Auf den Aberglauben gepfiffen

Heike Ottilige

Glienicke (Maerker) (mae) Eigentlich hat die 15-jährige Josefine Pfoch aus Glienicke zurzeit Weihnachtsferien. Aber die Schülerin vom Glienicker Gymnasium hat ein sehr zeitintensives Hobby.Seit 2009 singt sie im Kinderchor der Staatsoper. So steht sie am 23. und 25. Dezember für "Hänsel und Gretel" auf der Bühne der Staatsoper.

Die Freude ist dem sympathischen Mädchen, das auch zur Wiedereröffnung der Staatsoper am 3. Oktober auf der Bühne stand, anzumerken. "In der Oper mitzuwirken ist nochmal ganz anders als Konzerte zu singen. Wir kombinieren dabei Gesang und Schauspiel, tragen keine Konzertkleidung, sondern Kostüme", erzählt sie.

In der Regel fährt sie zweimal wöchentlich zur Probe in die Staatsoper. Immer montags und mittwochs singt sie den zweiten Sopran. "Ich finde, dass das eine der wichtigsten Stimmen ist. Aber das sagt wohl jeder von seiner", sagt sie.Zu besonderen Ereignissen wie der Eröffnung der Staatsopermusste die Schülerin der zehnten Klasse fünfmal wöchentlich zur Probe."Das war schon hart, besonders mit der Schule. Aber ich bin eine gute Schülerin. Und wenn man Spaß an einer Sache hat, dann schafft man ganz viel", sagt die 15-Jährige, die die Wiedereröffnung des großen Opernhauses wohl nie vergessen wird.

Zum Kinderchor der Staatsoper ist sie über ihren Klavierlehrer Sven Dabels gekommen, dessen Tochter auch dort gesungen hat. "Er ermutigte mich, mich zu bewerben, weil ich so gut singen kann. Ich habe damals noch meinen Bruder Moritz mitgenommen. Drei Kinder wurden für den Chor angenommen, zwei davon waren Moritz und ich", kann sie sich an das Vorsingen noch gut erinnern."Moritz musste jedoch aufhören, als er in den Stimmbruch kam."

Bis zur Wiedereröffnung der Staatsoper fuhr Josefine Pfoch immer ins Schillertheater zu den Proben mit Chorleiter Vinzenz Weissenburger. "Jetzt ist das viel bequemer", sagt sie.

In ganz vielen Opern hat die Glienickerin schon mitgewirkt: Faust, Hänsel und Gretel, Der gestiefelte Kater und La Boheme. Letztgenannte ist ihre Lieblingsoper. "Ich mag das Italienische sehr", sagt sie. Der gestiefelte Kater hingegen sei ihre erste Oper gewesen. Aber der Chor singt auch eigene Konzerte. "Dann stehen wir im Mittelpunkt", berichtet Josefine.Bei den Konzerten tragen die Mitwirkenden dann auch Konzertkleidung. Die Mädchen treten im schwarzen Rock und weißer Bluse auf, die Jungen in schwarzer Hose und weißem Hemd. Gern kommen auch Josefines Eltern zu den Auftritten. Aber so ganz einfach ist es nicht. "Wir sind sechs Kinder. Dann muss so ein Ausflug gut geplant sein", erzählt sie vom Leben in der Großfamilie, in der auch viel und gern gesungen wird.

Der Kinderchor singt oft gemeinsam mit dem Chor der Staatsoper unter Leitung von Daniel Barenboim. Als Josefine davon berichtet, huscht ein Lächeln über ihr Gesicht. "Es gibt ein Verbot, in der Oper zu pfeifen. Das geht auf einen Aberglauben zurück. Pfeifen deutet auf einen Brand hin. Dieser Aberglaube kommt aus der Zeit, als es noch Gasleuchter im Theater gab; der pfeifende Ton wies darauf hin, dass Sauerstoffmangel herrschte. Uns wurde das so beigebracht und ich musste auch meinen Vater so manches Mal ermahnen. Als ich mit meinem Bruder mal im Treppenhaus der Oper war, kam uns ein älterer Mann entgegen und pfiff vor sich hin. Ich habe ihm gesagt, dass man das nicht darf. Aber er hörte nicht auf mich. Also habe ich beim zweiten Mal etwas deutlicher darauf hingewiesen. Als wir an ihm vorbei waren, stieß mich mein Bruder an und sagte, dass das doch Daniel Barenboim sei", erzählt sie.Regelmäßige Stimmbildung gehört ebenso zum Programm des Kinderchores wie regelmäßige Reisen. Josefine ist so schon viel in der Welt herumgekommen. Erst im vergangenen Jahr war sie auf Konzertreise in den USA, besuchte auch schon China und Vietnam. "Vietnam hat eine wunderschöne Landschaft. Ich habe viele exotische Früchte gegessen. In den USA hat mir Los Angeles am besten gefallen. Während der Konzertreisen sind wir meistens in Gastfamilien untergebracht. Das ist immer sehr schön. Nur in China waren wir im Hotel", ist sie noch immer ganz angetan von den zahlreichen Erlebnissen.

Die Zeit des Kinderchors ist für Josefine bald vorbei. "Mit dem 16. Geburtstag darf nur noch die Saison zu Ende gesungen werden", sagt sie.

Die Schülerin hofft, dann den Sprung in den Jugendchor zu schaffen."Es ist ein wunderschönes Hobby. Ich singe doch so gern." Opernsängerin will sie dennoch nicht werden. "Ich möchte mit Menschen arbeiten. Vielleicht werde ich Lehrerin für Musik, Mathematik und Physik. Das könnte mir gefallen. Ich bin auch in Mathe und Physik sehr gut. Da habe ich wohl einiges von meinem Vater, der Informatiker ist, mitbekommen. Und meine Mutter arbeitet als Pädagogin in einer Einrichtung für behinderte Menschen", berichtet sie von ihren Zukunftsplänen. Ob die tatsächlich so eintreten? Wer weiß das schon. Josefine lächelt. "Vielleicht überlege ich es mir ja noch. Aber eigentlich will ich mir das lieber als Hobby erhalten."

Mit ihrer Leidenschaft hat sie auch schon ihre Mitschülerin Kyra Sonnen infiziert, die jetzt auch Mitglied im Kinderchor ist.

Ein bisschen wehmütig blickt sie ihrem 16. Geburtstag entgegen."Wir sind 60 Kinder im Chor. Da habe ich viele Freunde gefunden. Wenn wir 16 Jahre sind, trennen sich für viele von uns die Wege. Aber ich werde auch wieder neue Freunde finden", ist die 15-Jährige sicher.

Zunächst freut sie sich aufs Weihnachtsfest, auf das gemeinsame Singen der Familie und auf die Auftritte in der Staatsoper.