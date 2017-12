Thomas Baake

Wusterwitz (MOZ) Interessierte können am morgigen Neujahrstag eine Neujahrswanderung erleben. Die Arbeitsgemeinschaft (AG) Naturfreunde lädt Wanderwillige zur Veranstaltung ein. Ziel ist eine Wanderung von Rogäsen nach

Los geht es am Busbahnhof am Hauptbahnhof in der Havelstadt. Wanderleiter Max Kalb mit Hündin Lisa führt die Gruppe an.

Potentielle Teilnehmer treffen sich am Montag, 1. Januar, um 10.50 Uhr am Busbahnhof. Von dort aus geht es dann mit dem Überlandbus 560 zum Ausgangspunkt der Wanderung. Für die Fahrt werden Kleingruppenkarten für je fünf Personen gelöst. Die Kosten pro Gruppe betragen 14,70 Euro. Pro Person sind es dann also 2,94 Euro. Gäste und somit Nicht-Mitglieder der AG Gäste zahlen für die Teilnahme an der Wanderung zusätzlich noch mal zwei Euro.

Für die Verpflegung sollte zudem auf Proviant aus dem Rucksack zurückgegriffen werden. Die Rückfahrt erfolgt dann vom Bahnhof Wusterwitz nach Brandenburg um 15.57 Uhr mit dem Zug, für den auch die gelöste Kleingruppenkarte als Fahrkarte gilt.

Die Rückfahrt ist aber auch mit dem Bus ab Wusterwitz um 16.31 Uhr möglich.