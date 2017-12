Für einen guten Rutsch braucht es kein Glatteis

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Egal, wem man dieser Tage begegnet ist, freundlich wurde stets ein "guter Rutsch' gewünscht. So wie jedes Jahr "rutscht' in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar also wieder kollektiv eine ganze Nation ins neue Jahr. Dabei sind Schnee und Eis angesichts der gerade nicht sehr winterlichen Witterung auch in diesem Jahr überhaupt kein Thema. Auch Kindern wird auf dem Spielplatz weder ein guter Rutsch in die Sandkiste gewünscht, noch dem besten Freund ein guter Rutsch ins neue Lebensjahr. Und trotzdem wird jedes Jahr aufs Neue der hoffentlich halsbrecherisch-freie Rutsch über die Jahreswende hinweg gewünscht.Thesen, woher der Ausspruch stammt dafür gibt es viele.

Am naheliegendsten ist die Vermutung, dass der Ausspruch aus dem jüdischen Neujahrsfest, dem Rosch ha Schanah, übersetzt "Kopf des Jahres", stammt. Dabei wünscht man sich traditionell vor aber auch nach dem Feiertag "a git Rosch", übersetzt, einen guten Kopf.

Vermutlich ist mit der Verbreitung und dem Einfluss der hebräischen Sprache in der ganzen Welt, wovon auch Deutschland nicht ausgenommen war, so aus dem "Rosch" mit der zeit ein "Rutsch" geworden, sodass über die Jahre im Deutschen der Ausspruch des guten Rutsches entstanden ist. Er wird übrigens in dieser Weise auch nur in Deutschland sowie teilweise in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz gewünscht. Mit einem sanften Hinübergleiten bei Schnee und Eis hat der Ausspruch in seinem Ursprung also nichts zu tun - immerhin wird das Jüdische Neujahrsfest auch schon im herbstlichen September gefeiert.

Auch der oft hämisch hinzugefügte Wunsch des Hals- und Beinbruchs stammt vermutlich vom Hebräischen "hatsloche un broche", das aus dem Segen "Hazlacha uwracha", übersetzt Glück und Segen - mit dem traditionell Geschäftsabschlüsse besiegelt wurden - abgeleitet wurde.

Forscher vermuten allerdings auch, dass mit dem Rutsch eigentlich die Reise gemeint ist und man sich dementsprechend eine gute Reise in das neue Jahr wünscht. Sie verweisen in diesem Zusammenhang auf den schon im 19. Jahrhundert vor allem in norddeutschen Dialekten gebräuchlichen Abschiedsgruß "Guten Rutsch", der im Sinne von "Gute Reise" auch im Alltag gebräuchlich war.

Egal wie: fest steht, dass der gute Rutsch nichts mit dem Verb rutschen gemein hat. Viel mehr handelt es sich um eine Verbildlichung des guten Startes in das neue Jahr, die man sich vor dem Silvestertag wünscht. Dessen Namensgeber ist übrigens Papst Silvester I, der eine grundlegende Veränderung im Verhältnis von römischem Staat und christlicher Kirche und am 31. Dezember 335 verstarb.