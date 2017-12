Mehr Nachrichtenkonsum

Rene Wernitz

Havelland/Rathenow (BRAWO) Prosit Neujahr! Die guten Vorsätze fürs neue Jahr beschränken sich zumeist auf mehr Sport und Bewegung, bei weniger Kalorien-, Fett-, Alkohol- und Nikotin-Konsum. Wer derweil ernsthaft vorhat, die Politik besser im Auge zu behalten, dürfte bei Zeitgenossen echten Eindruck schinden. Der Moment wäre zudem günstig gewählt. Denn am 7. Januar sollen in Berlin die Sondierungsgespräche zwischen CDU/CSU und SPD beginnen.

Das wird Top-Thema in überregionalen Medien. Egal, ob Zeitung, TV, Radio oder Internet - es wird lang und breit berichtet. Es geht weiter um die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag. Seit der Wahl im September dauert es bereits, dass die Unionsparteien CDU/CSU einen Koalitionspartner suchen, mit dem eine stabile Stimmenmehrheit im Parlament gesichert werden könnte. Schwarz-grün-gelbe Verhandlungen waren im November gescheitert.

So lange hat es noch nie gedauert, bis die Kanzler/-innen-Frage abschließend geklärt war. 2013 waren zwischen der Bundestagswahl (22. September) und der Kanzlerinnenkür (17. Dezember) knapp drei Monate vergangen. Das war ein Rekordwert: "Damit waren es die bislang längsten Koalitionsverhandlungen in der bundesdeutschen Geschichte", wie es auf www.bundestag.de heißt.

Im Prozedere müssen sich zwar zunächst mögliche Koalitionsparteien einig werden, doch über den K-Kandidaten befindet letztlich das Staatsoberhaupt. "Der Bundespräsident muss einen bestimmten Kanzlerkandidaten präsentieren und darf dies nicht an politische Vorgaben knüpfen. Da die Erfolgsaussichten des Kandidaten entscheidend von seiner Mehrheitsfähigkeit im Bundestag abhängen, gibt es keine feste Frist, innerhalb derer der Bundespräsident einen Kandidaten vorschlagen muss", wie auf www.bundestag.de weiter erklärt wird und ferner: "An Empfehlungen, etwa der Mehrheitsfraktionen, ist er dabei nicht gebunden. Er entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, sollte zugleich aber einen Kandidaten benennen, der mehrheitsfähig ist."

Letztlich haben also die Abgeordneten im Parlament das letzte Wort, indem sie Regierungschefin bzw. -chef wählen oder eine Kandidatin bzw. einen Kandidaten durchfallen lassen, was aber noch nie geschah in der Geschichte des Bundestags seit 1949. "In der ersten Wahlphase braucht der Kandidat die absolute Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, also mindestens eine Stimme mehr als die Stimmen der Hälfte des Parlaments. Man spricht hier auch von der sogenannten Kanzlermehrheit", so wird auf der Parlamentsseite im Internet weiter erläutert. Bislang sei noch jeder Bundeskanzler in der ersten Wahlphase gewählt worden, "wenn zum Teil auch nur sehr knapp". So brachte es beispielsweise CDU-Kanzler Helmut Kohl bei seiner Wiederwahl 1994 auf nur eine Stimme mehr als benötigt. Gerhard Schröder (SPD) hatte 2002 drei Stimmen mehr als nötig. Findet sich nun kein Koalitionspartner, wäre wohl die Wiederwahl von Angela Merkel (CDU) in der ersten Wahlphase nicht wirklich sicher. Das Prozedere ginge im Fall der Fälle in Phase 2, danach in Phase 3 über. In Letzterer wird Kanzler/-in, "wer die relative Mehrheit der Stimmen erhält. Es genügt also, mehr Stimmen auf sich zu vereinigen als jeder einzelne Mitbewerber."

Die Hausmacht der gegenwärtig nur "geschäftsführenden Bundeskanzlerin" ist bei den letzten Bundestagswahlen auf 32,9 Prozent abgesackt. CDU/CSU haben 8,6 Prozent verloren. Der bisherige Koalitionspartner, die SPD, büßte 5,2 Prozent ein und wollte deshalb eigentlich gar nicht mehr mitregieren, sondern in die Opposition gehen. Ob Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/CSU und SPD überhaupt Sinn machen, werden die Sondierungsgespräche aufzeigen, die bis 12. Januar dauern sollen. Im schlimmsten Fall kommt es in Deutschland zu Neuwahlen. Daher wäre erhöhter Nachrichtenkonsum ein durchaus lobenswerter Vorsatz fürs neue Jahr.

In der havelländischen Kreisstadt Rathenow sollten die Wähler jetzt ohnehin beginnen, sich mit Zukunftsvisionen und Programmen der Kandidaten zu beschäftigen. Fünf Männer wollen Bürgermeister werden. Gewählt wird am 25. Februar. Die Wahlbeteiligung lag vor acht Jahren bei eher mageren 51,3 Prozent. 49,7 Prozent der wahlberechtigten Rathenower war es demnach egal, wer von den damals nur zwei Kandidaten das Rennen macht. Immerhin lag zur Bundestagswahl im September die Beteiligung in der Stadt bei 67,5 Prozent, 2013 hatten nur 62,3 Prozent der Wahlberechtigten von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht. Es ist also eine positive Tendenz zu beobachten. Womöglich auch zu den nächsten Landtagswahlen, die aber erst im Herbst nächsten Jahres stattfinden.

In Brandenburg gab es 2014 bei der Wahlbeteiligung den historischen Tiefststand von 47,9 Prozent, 2009 waren noch 67 Prozent der Stimmberechtigten zur Wahl gegangen. Kurios die Gegensätzlichkeit zu Europawahlen in diesen Jahren: 2009 beteiligten sich nur 29,9 Prozent der Brandenburger, 2014 waren es bereits 46,7 Prozent. Die nächsten Europawahlen finden im Frühling 2019 statt.