Fußball rollt wieder ab 12. Januar

Rene Wernitz

Havelland (BRAWO) Es wird kalt in den Fußballstadien. Das liegt am frühen Ende der Winterpausen. Denn wegen der Weltmeisterschaft in Russland müssen die Meister, Auf- und Absteiger früher ermittelt sein.

Die Winterpause ist in der Bundesliga am kürzesten. Letzter Spieltag in 2017 war am dritten Adventswochenende. Mit dem Duell Bayer Leverkusen gegen Bayern München wird das Open-Air-Fußballjahr 2018 in Deutschland bereits am Freitag, 12. Januar, angepfiffen. Letzter Spieltag der Saison ist am 12. Mai.

In der 2. Liga wird ab Dienstag, 23. Januar, wieder gespielt. Saisonfinish ist am 13. Mai. Die 3. Liga nimmt am Wochenende davor, 20./21. Januar, den Spielbetrieb wieder auf, der am 12. Mai endet. In der Regionalliga Nordost stehen am letzten Januar-Wochenende zwei Nachholspiele an, ehe am ersten Februar-Wochenende alle Vereine wieder um Punkte kämpfen. Die Saison endet auch dort am 12. Mai.

Der FC Energie Cottbus führt die Regionalliga Nordost an. Das Attribut "souverän" wäre untertrieben, da die Niederlausitzer satte 14 Punkte Vorsprung vor der Konkurrenz haben. Allerdings reicht die Meisterschaft in dieser Liga noch nicht zum Aufstieg, da es über die Relegation eine Etage höher geht. Anders sieht das auch in der Oberliga Nord aus, die am zweiten Februar-Wochenende die Winterpause beendet.

Da steigt der Meister direkt in die nächsthöhere Liga auf. Die Poleposition hat der FSV Optik Rathenow inne. Der Fußballsportverein erwartet am 11. Februar den SV Grün-Weiß Brieselang zum Havelland-Derby. Die Saison endet für die Rathenower am 3. Juni mit einem Heimspiel gegen den Malchower SV und womöglich knallenden Sektkorken. Derzeit hat der Spitzenreiter sechs Punkte Vorsprung, bei einem Spiel im Rückstand. Es sieht also sehr gut aus für die Optiker im WM-Jahr.

Allerdings schaffen es nicht alle Ligen in Deutschland bis zum Beginn der Weltmeisterschaft. Erst einen Tag vor dem ersten Spiel der DFB-Auswahl, das am Sonntag, 17. Juni, ausgetragen wird, endet beispielsweise die Saison in der 2. Kreisklasse B des Havellands. Sehr wahrscheinlich knallen die Sektkorken in Vieritz, wo der aktuelle Tabellenführer, der FC Rot-Weiß Nennhausen, am 16. Juni zu seinem vorerst wohl letzten Punktspiel in dieser Liga antritt. Der Verein, der bisher elf Saisonspiele bestritt, steht zur Winterpause verlustpunktfrei und mit elf Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze, bei einem Torverhältnis von 55:6.