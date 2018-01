Die Welt der Kinder in Tönen

Julia Lehmann

Glambeck (MOZ) Ein nachmittagliches Klavierkonzert, dazu lädt der Verein der Glambecker Claviermusiken am 6. Januar in die Glambecker Fachwerkkirche ein. Gestaltet wird das Konzert vom Dresdner Pianisten Michael Hein. Er spielt Werke von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven oder Ferruccio Busoni. Letzterer vereint in seinen sogenannten Bach-Busoni-Editionen Stücke von Johann Sebastian Bach und eigenen Einflüssen. So entstehen neue Interpretationen. Das Spiel soll sich thematisch rundum Kinder drehen.So werden Schumanns Kinderszenen op. 15 zu hören sein. Eröffnet wird mit einem Choralvorspiel.

Beginn ist 15 Uhr. Das Konzert ist kostenfrei.