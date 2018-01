Gut angekommen im Dream-Team

Katrin Hartmann

Eberswalde (MOZ) Die letzten zwölf Monate waren für Steffi Wienke eine Bewährungsprobe. Eine der guten Art, denn sie fühlt sich wohl in ihrem neuen Arbeitsumfeld in der Suppenküche. "Unsere Ehrenamtler haben es mir wirklich leicht gemacht", sagt die 43-Jährige, die seit dem ersten Januar 2017 die Leitung in der sozialen Einrichtung, die durch den Verein Brot und Hoffnung und die evangelische Kirche getragen wird, inne hat.

Wenn sie auf das vergangene Jahr zurückblickt, gab es einige Höhepunkte, die sie für die Besucher der Suppenküche und die rund 20 ehrenamtlichen Helfer - ihr Dream-Team - hervorheben möchte . "Wir haben in diesem Jahr auf 20 Jahre zurückgeblickt", sagt Steffi Wienke. 20 Jahre, in denen der Verein Brot und Hoffnung viel Zeit und Spenden investiert hat. "Obwohl die Suppenküche besteht eigentlich schon 21 Jahren", wirft Steffi Wienke ein. Sie kann sich daran gut erinnern, denn zu den Ursprüngen hat sie heute noch Bezug. "Die Idee entstand im damaligen Jugendklub, dem Jugendkeller." Dort war sie als Jugendliche oft vor Ort und half.

Beim traditionellen Sommerfest dieses Jahr haben die Ehrenamtlichen auch an diese Zeiten zurückgedacht. "Leider ist unsere Situation in den letzten Jahren instabiler geworden", sagt Steffi Wienke. Finanziell sei das Polster schmaler geworden. "Wir würden uns freuen, wenn uns Leute, wenn auch mit kleineren Summe, beständig unterstützen", sagt sie. Für die erhaltenen Spenden in diesem Jahr bedanke sich die Einrichtung natürlich sehr bei ihren Spendern.

Von der Stadt hat die Suppenküche etwa einen Sonnenschirm für eine weitere Neuheit in diesem Jahr erhalten. Zum Freiwilligentag im Mai hat die Suppenküche zusätzlich zum Mittagstisch ein kleines Café selbst errichtet. "Wir hatten auch Studenten von der HNE hier, die uns geholfen haben aus Paletten Gartenmöbel für unser Café zu bauen", sagt Steffi Wienke, die sich über den Einsatz aller sehr freut. Die erweiterten Öffnungszeiten für das Café am Montag und Mittwoch hat die Einrichtung nun wegen der hohen Nachfrage auch in den Wintermonaten beibehalten, natürlich nicht draußen, sondern im Warmen.

Für das kommende Jahr will die Einrichtung noch einmal Bezug nehmen auf die 20 Jahre. "Zum Anlass des Jubiläums haben wir eine Liste mit 20 Wünschen erstellt", sagt Steffi Wienke. Einige davon konnten schon erfüllt werden, etwa der Sonnenschirm oder die Renovierung der Räume auf dem Hof in der Eisenbahnstraße.

"Was wir unbedingt angehen wollen, ist die Instandsetzung der sanitären Anlagen. Die sind katastrophal", sagt Steffi Wienke. "Es wäre schön, wenn sich eine Firma finden würde, die uns dabei unterstützt." Auch für die zwei Fahrzeuge der Suppenküche - eines war erst vor Kurzem kaputt - werde ein finanzielles Polster gebraucht.