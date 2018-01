Auf die Zukunft gut vorbereitet

Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde (MOZ) Gute Nachrichten für die Kunden des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Ahrensfelde/Eiche (WAZV): Die Gebühren für die Versorgung und Entsorgung bleiben auch 2018 stabil.

Beim Trinkwasser sind - und das schon seit dem Januar 2017 - 1,53 Euro (netto) je Kubikmeter zu zahlen. Ferner muss eine Grundgebühr für die Vorhaltung der zentralen öffentlichen Wasserversorgungsanlage entrichtet werden. Sie ist abhängig von der Zählergröße und beträgt beispielsweise für den Querschnitt Q3 16 genau 0,24 Euro pro Tag.

Die Schmutzwassergebühr liegt bei 2,74 Euro pro Kubikmeter Abwasser (zentrale Anlage). Die Gebühren für die mobile Entsorgung liegt bei 8,88 Euro je Kubikmeter.

In der Dezember-Sitzung hatte die Verbandsversammlung des WAZV den Wirtschaftsplan 2018 einstimmig beschlossen. Er geht im Erfolgsplan von Erträgen in Höhe von rund 4,51 Millionen Euro aus. Die Aufwendungen werden mit 4,25 Millionen Euro angegeben. Der geplante Jahresgewinn ist mit 263 000 Euro ausgewiesen.

Im Finanzplan ist ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 607 000 Euro vorgesehen. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit liegt bei 160 000 Euro. Kredite nimmt der Wasser- und Abwasserzweckverband Ahrensfelde/Eiche im kommenden Jahr nicht auf. Auch der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf Null Euro festgesetzt.

"Alle Anlagen des WAZV Ahrensfelde/Eiche sind auf die derzeitige Versorgungssituation zugeschnitten und entsprechen in ihren Dimensionierungen und Auslegungen den Anforderungen an eine gesicherte Wasserversorgung und Abwasserentsorgung", heißt es im Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018. Risiken bei den Umsätzen seien nicht erkennbar und könnten nur durch Änderungen in den Verbrauchsgewohnheiten der angeschlossen Haushalte und durch extreme Witterungslagen beeinflusst werden. Die Erschließung von neuen Wohngebieten in der Gemeinde habe sich zwar etwas verzögert, werde aber langfristig zu weiteren steigenden Umsatzmengen führen. Der geplante Jahresgewinn im Bereich Wasserversorgung beträgt 146 000 Euro. Für den Betriebsteil Entwässerung ergibt sich ein Gewinn von 118 000 Euro.

"Es war wieder ein ruhiges Jahr", sagte der stellvertretende Verbandsvorsteher Andreas Herrling im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung. Einzige Investition war der Bau des Abwasserpumpwerkes in Blumberg. Dieses konnte im Herbst in Betrieb genommen werden. Rund 115 000 Euro waren für die dringend erforderliche Errichtung des Neubaus - im alten Haus gab es Betonfraß - eingeplant. "Das werden wir auch einhalten", so Herrling. Insgesamt verfügt der WAZV über 34 Abwasserpumpwerke. Bei ihnen gebe es allerdings "keinen radikalen Erneuerungsbedarf".

Auch für 2018 sind keine größeren Investitionen vorgesehen. Lediglich rund 161 000 Euro sollen in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung eingesetzt werden. Für das Geld wolle man unter anderem Pumpen austauschen, so Herrling. "Generell müssen wir erstmal abwarten, wie sich die Bautätigkeit in der Gemeinde entwickelt".

Die zentrale Erschließung von Elisenau - dort gibt es nur eine mobile Entsorgung - steht unterdessen weiterhin nicht auf der Tagesordnung. Das könne man auch nur in Zusammenarbeit mit dem Wasser- und Abwasserverband "Panke/Finow" machen, so Herrling. Von dort gebe es aber keine entsprechenden Signale.