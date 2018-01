Vision für Nutzung des Kasernen-Areals

Ulf Grieger

Küstrin-Kietz (MOZ) Nach vielen Jahren des Dornröschenschlafs will eine Gorgaster Initiative dafür sorgen, dass in der verfallenen Artilleriekaserne auf der Oderinsel wieder Leben einzieht. Sie wird von der Gemeinde Küstriner Vorland und dem Amt Golzow unterstützt.

Viel Substanz ist vom alten Küstrin nicht geblieben, nachdem die Stadt im Zweiten Weltkrieg zum Schauplatz einer fürchterlichen Schlacht geworden war. Im deutsch gebliebenen Teil der Altstadt ist es die 1902 an der alten Reichsstraße 1 errichtete Artilleriekaserne. Seit dem Abzug der GUS-Streitkräfte vor 25 Jahren ist sie dem Verfall preisgegebenen. Hochfliegende Pläne zur Revitalisierung des Areals sind allesamt gescheitert. Vor allem scheiterte es an der Erschließung des einstigen Stadtgebiets mit Strom, Wasser und Abwasserentsorgung. Die gemeinnützige Genossenschaft "Think Camp", die ihren Sitz in Gorgast hat, will der Verödung des Küstriner Vorlandes eine neue Vision entgegensetzen. Dabei kommt der Oderinsel eine besondere Bedeutung zu. Die Kaserne soll renoviert und ein Ort für kulturelle Begegnungen werden. Dort könnten Arbeitsorte für Handwerker und Dienstleister, Lernorte sowie Hofläden für regionale Produkte entwickelt werden. Unter der Überschrift "UnaVision" erläutern Vorstandsmitglied Johannes Pfister aus Gorgast und Projektleiterin Uta Gerullies aus Küstrin-Kietz, dass das Vorhaben in eine größere Vision eingebettet ist. Nächstes Jahr soll ein Nutzungskonzept für die Oderinsel erstellt werden und ein Dorfentwicklungskonzept für Küstrin-Kietz. Für die Umsetzung wird eine Genossenschaft gegründet. Eine Baumpflanzaktion ist ebenso geplant wie die Gestaltung von Wohnräumen für Projektmitarbeiter. Zur Finanzierung sollen auch EU-Mittel beantragt werden.

Gerhard Schwagerick, Ortsvorsteher von Küstrin-Kietz, hat über die Pläne die Gemeindevertretung informiert. Es gab Gespräche mit dem Amt Golzow. "Wir hoffen natürlich, dass weitere Vorhaben, wie die Bahnhofsgestaltung in Küstrin-Kietz, integriert werden können", so Schwagerick. Eine Zusammenarbeit mit der polnischen Seite soll erst beginnen, wenn die Genossenschaft gegründet ist und die Pläne vorliegen. Wichtig sei zunächst einmal, dass sich viele Interessenten einbringen, um die Initiative auf möglichst breite Schultern zu stellen.

