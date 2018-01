Kreisstadt spielt wichtige Rolle im Krimi von Henning Mankell

Roland Lampe

Oranienburg (OGA) Nicht selten kommt es vor, dass Oranienburg als Handlungsort in der Literatur auftaucht. Ein Beispiel ist der Kriminalroman "Der Feind im Schatten" von Henning Mankell, dem letzten Fall in der Reihe um den eigenwilligen Kommissar Kurt Wallander, "einen der weltweit beliebtesten Ermittler"(Klappentext), der, so erfolgreich er im Beruf ist, privat durchaus die eine oder andere Schwäche hat.

In dem Buch, das 2003 erschien, geht es um eine U-Boot-Affäre in den 1980er-Jahren in Schweden in Verbindung mit Spionage für ausländische Geheimdienste. Sie ist auch zwanzig Jahre später noch ungeklärt. Der Kommissar muss gegen seine zukünftigen Schwiegereltern, den pensionierten Korvettenkapitän Hakan von Enke und dessen Frau Louise, ermitteln, die beide auf rätselhafte Art und Weise verschwunden sind.Die Bücher von Henning Mankell (1948 bis 2015) sind in der Regel viel mehr als "nur" spannende und erfolgreiche Kriminalromane. Immer decken sie auch gesellschaftliche Hintergründe auf, zeigen die vielfältigen Verflechtungen von Wirtschaft, Politik und Kriminalität.

Im letzten Drittel des Romans - wir schreiben das Jahr 2008 - unternimmt Kurt Wallander eine Fahrt von Ystad in Südschweden, seinem Heimatort, nach Berlin, um sich dort im Zuge der Ermittlungen mit George Talboth, einem ehemaligen Mitarbeiter der amerikanischen Botschaft in Stockholm und (vermutlich) jetzigen CIA-Agenten, zu treffen.

Der Kommissar fährt mit dem Auto. Es ist Ende Juli, ein ungewöhnlich heißer Sommer. Er gelangt nach Trelleborg und nimmt die Fähre über die Ostsee nach Sassnitz auf Rügen. Hinter Sassnitz hält er auf einem Parkplatz, "wechselte das Hemd und zog kurze Hosen und Sandalen an. Einen Augenblick fühlte er sich glücklich bei dem Gedanken, dass er anhalten konnte, wo er wollte, wohnen konnte, wo er wollte, essen konnte, wo er wollte. So sieht die Freiheit aus, dachte er und grinste über seinen pathetischen Gedanken."

Nun kommt Oranienburg ins Spiel, denn er entschließt sich, nicht nach Berlin durchzufahren, sondern in Oranienburg zu übernachten. Er sucht eine Weile nach einem "passenden Hotel" und entscheidet sich für den "Kronenhof" am Stadtrand. Obwohl das Zimmer "mit zu vielen dunklen Möbeln" eingerichtet ist, ist er zufrieden, er wohnt im zweiten Stock und "niemand würde in der Nacht auf seinem Kopf herumtrampeln".

Nachdem er eine lange Hose angezogen hat, "streift er zwei Stunden durch die Stadt." Spätestens an dieser Stelle fragt man sich natürlich, ob Henning Mankell tatsächlich einmal in Oranienburg gewesen ist oder nur, wie man sagt, mit dem Finger auf der Landkarte.

Die Antwort muss offenbleiben, von einem Schloss, von der Havel, vom Oranienburger Bahnhof oder von anderen Orten ist während des Streifzuges jedenfalls nicht die Rede. Eigentlich nur von einem Antiquariat, aber gibt es das in der Stadt?

Abends macht Kommissar Wallander in der Hotelbar die Bekanntschaft einer Frau, die "einen verlebten Eindruck macht und viel zu stark geschminkt" ist. Sie erklärt ihm, in wenigen Jahren würde Oranienburg "von Berlin geschluckt werden".

"Wer war sie, diese Isabel, die er hier zum Wein einlud?" Sie sei Floristin, erzählt sie ihm, habe erwachsene Kinder und eine sehr schöne Wohnung in der Nähe eines Parks.

Nach einer unruhigen Nacht mit der Oranienburger Dame "hastet" er, "während Isabel noch schlief", zu seinem Wagen und macht sich auf in Richtung Berlin.

Das wirkliche Oranienburg oder nicht? "In der Welt der Fiktion sind viele Freiheiten möglich", schreibt Henning Mankell in einem Nachwort zu seinem Roman. "Es ist zum Beispiel nicht ungewöhnlich, dass ich eine Landschaft verändere, damit niemand sagen kann: Genau da war es! Genau hier hat die Handlung sich abgespielt! ... Das Wichtigste in diesem Buch ruht auf dem soliden Fundament, das die Wirklichkeit ausmacht."