Frauen kicken untern Hallendach

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Der FC Borussia Brandenburg veranstaltet am Freitag, 5. Januar 2018, seine fünfte Auflage des Frauen-Hallenfußball-Masters in der Havelstadt. Los geht es in der Dreifelderhalle am Wiesenweg um 19 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Die Gastgeberinnen freuen sich auf interessante Spiele, viele Tore und eine grandiose Stimmung. Das Berliner Frauen-Regionalliga-Team des Steglitzer FC Stern 1900 um Trainer Harald Planer bekommt es bei der Titelverteidigung ausschließlich mit einem brandenburgischen Starterfeld zu tun: Ludwigsfelder FC, 1. FFC Turbine Potsdam, SV Babelsberg 03 und viele weitere. Die zehn Teams werden zunächst in zwei Fünfer-Staffeln im Modus jeder gegen jeden die vier Halbfinalisten ermitteln ehe das Spiel um Platz drei und das Finale um die begehrte Trophäe ausgetragen wird.

Frauen-Fußball in der Havelstadt