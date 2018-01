Ex-Pfarrer rückt kleine Heldentaten ins Licht

dpa

Zwickau/Dresden (dpa) Über viele Jahre hat Edmund Käbisch ehrenamtlich Archive durchforstet und Zeitzeugen befragt, die sich dem DDR-Regime widersetzten. Die Materialiensammlung des Zwickauer Pfarrers im Ruhestand soll Schülern ein Stück regionale Zeitgeschichte nahebringen.

Vor 28 Jahren fiel die Mauer. Sachsens Schüler kennen die Zeit davor nur aus dem Geschichtsbuch - und vielleicht aus einer Materialiensammlung, die der frühere Zwickauer Dompfarrer Edmund Käbisch zusammengetragen hat. "Die Zeit vor der friedlichen Revolution ist für junge Menschen weit weg, noch weiter weg ist die lokale DDR-Geschichte", sagt Käbisch.

Auf mehr als 200 Seiten hat der 73-Jährige die "kleinen Heldentaten" von der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik bis zu deren Ende ausgegraben. Anhand von kurzen Steckbriefen, historischen Dokumenten, Fotos und Briefen lässt er Zeitzeugen zu Wort kommen, die ein Stück sächsischer Geschichte geschrieben, aber nie den Sprung in die großen historischen Abhandlungen geschafft haben.

Sei es der einstige Domküster, der Gründer eines christlichen Friedensseminars oder die heutige Leiterin der Zwickauer Kunstsammlungen: Insgesamt sind 40 Personen aus der Region Zwickau aufgelistet, die auf die eine oder andere Weise Widerstand gegen das DDR-Regime leisteten. "Ich zeige lieber die Sandkörnchen der Geschichte, die etwas verändert haben", begründet der Pfarrer im Ruhestand seine Auswahl.

Gerade Zwickau sei eine der Städte im Osten, in der die friedliche Revolution mit auf den Weg gebracht worden sei. Im Schutz der Kirche haben sich demnach verschiedene Basisgruppen zusammengefunden, die "von unten" wichtige Impulse für die spätere Wende gegeben hätten.

Das allerdings wüssten viele nicht - vor allem bei Schülern sei diese regionale Geschichte ein blinder Fleck. Das soll sich mit dem Arbeitsmaterial "Von der Verfolgung zum Widerstand - Menschen auf dem Weg zur Friedlichen Revolution" ändern. Seit 2017 ist der Band in allen staatlichen Schulen des Freistaats ab Klasse 9 im Klassensatz verfügbar.

Weil es sich dabei nicht um offizielles Lehrmaterial handelt, seien die Hürden bis dahin hoch gewesen. Die Idee entstand in Zusammenhang mit der Wanderausstellung "Christliches Handeln in der DDR", für die Käbisch jahrelang Archive durchforstet hatte. Diese kleine Schau war 2008 durch einen Rechtsstreit um die Nennung eines ehemaligen Stasi-Mitarbeiters mit Klarnamen bundesweit bekannt geworden. Käbisch hatte damals erstmals öffentlich die Identität von "IM Schubert" enthüllt - und am Ende vor Gericht Recht bekommen.

Durch seine Arbeit als Religionslehrer sei ihm aufgefallen, dass dieses Kapitel regionaler Geschichte in den Schulen kein Thema sei. "Also habe ich einfach damit begonnen." Nach der ersten Auflage 2010, die zunächst nur im Landkreis Zwickau eingesetzt wurde, bereitete er das Material didaktisch auf. Schließlich fand das Heft schrittweise seinen Weg nach ganz Sachsen. Finanziert wurde das Projekt über eigene Mittel, Fördergelder und Spenden. Inzwischen gibt es laut Käbisch sogar Interesse aus Frankreich.

Nach Ansicht des Sächsischen Bildungsinstituts, das zum Kultusministerium gehört, unterstützt das Material in hohem Maße Lehrer bei der Unterrichtsgestaltung. Ob es weitere vergleichbare ehrenamtliche Initiativen gäbe, könne man nicht sagen. Auch ob die Pädagogen das Angebot nutzen, liegt demnach allein in der Verantwortung der Lehrkräfte.

Käbisch selbst liegt es vor allem am Herzen, die Erinnerungen der Menschen zu bewahren. "Außerdem möchte ich damit nicht nur einen blinden Fleck beseitigen, sondern auch den Bogen zu heute schlagen", betont Käbisch, der bis 1999 Pfarrer am Dom St. Marien war. Die Wende sei ein nie da gewesenes Ereignis gewesen - viele Verwerfungen von heute kämen nicht aus dem Nichts. Die Aufarbeitung dieser Geschichte müsse weitergehen, um das Hier und Jetzt zu verstehen, sagt er mit Blick auf Pegida, AfD und Co.

Dass früher alles besser gewesen sei, könnten nur die behaupten, die eben diese Geschichte vergäßen oder verleugneten. Als Christ hat er den DDR-Staat ebenso wie seine Zeitzeugen jenseits von Nostalgie erlebt: Seine Stasi-Akte füllt neun Bände, bis zu 90 Spitzel, darunter auch Kirchenleute, waren auf ihn angesetzt. Dieses Kapitel sucht man in dem Heft jedoch vergebens. Über seine eigenen Erfahrungen komme er lieber direkt mit Schülern ins Gespräch, so Käbisch.