Unfall nach rücksichtlosem Überholen

Mandy Oys

Oranienburg (OGA) Zwei Stunden voll gesperrt war die Bundesstraße 96 Sonnabendvormittag nach einem Unfall nahe dem Kreuz Oranienburg in Fahrtrichtung Norden. Als sich ein Kia bereits auf dem linken Fahrstreifen befand und zum Überholen eines Lkw ansetzte, überholte plötzlich ein 29-jähriger Renault-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen und versuchte zwischen dem Kia und dem Lkw hindurch zu fahren. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit brach das Heck des Renault aus, der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die rechte Leitplanke. Von dort prallte er auf die Fahrbahn zurück und kollidierte mit dem Kia. Der Laster-Fahrer konnte einen Zusammenstoß durch eine Gefahrenbremsung verhindern. Den Renault brachte eine erneute Kollision mit der Leitplanke zum Stehen. Der Fahrer wurde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch grob verkehrswidriges Überholen angezeigt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Zur Bergung der Fahrzeuge, zur Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn waren der rechte Fahrstreifen und der Standstreifen in Richtung Norden gesperrt.