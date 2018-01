100 Besucher am Winterfeuer

Inez Bandoly

Vehlefanz (OGA) Zum zweiten Mal hatten der Ortsbeirat sowie die Freiwillige Feuerwehr Vehlefanz auf den Dorfplatz zum Winterfeuer eingeladen. "Den Menschen hatte im vorigen Jahr das Winterfeuer zwischen den Feiertagen gefallen", sagte Ulrich Pazdera, Leiter der Feuerwehreinheit Vehlefanz. Da meist die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr ruhiger sind, und viele Urlaub haben, fanden sich am späten Freitagnachmittag gleich zu Beginn zahlreiche Besucher ein.

Die rund 100 Besucher verteilten sich auf dem Areal, saßen im Partyzelt oder standen am großen Feuer. An einer Feuerschale flackerten die Flammen für die jüngsten Gäste. Dort ließen die Mädchen und Jungen ihr Stockbrot durchbacken. Für viele Menschen war dies der letzte Arbeitstag der Woche und auch des Jahres. Alle konnten die gemütliche Stimmung genießen, holten sich heiße Getränke oder tranken ein kühles Bier - frisch vom Hahn. Stimmungsvolle Musik hallte aus den Lautsprechern über den Anger. Unter anderem das Lied von Sister Sledge: "We are family".

Dies passte zu einer großen Gruppe, welche mit dem Rücken zum Feuer stand. "Wir wärmen uns", sagte Anneliese Mader. Voller Stolz berichtete die 78-Jährige, dass sie mit ihrer ganzen Familie aus Berlin, quasi vier Genrationen, hier auf dem Dorfplatz stehe. Der Jüngste in der Runde: der vierjährige Urenkel Jani. "Wir wollen hier die Nachbarn kennenlernen", erklärte Anneliese Maders Sohn Johny. Er hatte jüngst ein Haus in Vehelafanz gekauft und zog dort mit Frau Jacky, Tochter Nessi, seiner Mutter und Hund Balou ein.

Auslöser dieser gemeinsamen Umzugsaktion war Tochter Viviane. Sie hatte sich mit ihrem Mann im letzten Jahr in Schwante ein Haus gebaut und hatte die Familie oft dorthin eingeladen. Dabei lernten diese die schöne Gegend nahe der Großstadt zu schätzen und schauten sich näher um in der ländlichen Idylle. Berlin sei allen einfach zu laut und hektisch geworden, sagte Mader-Familie unisono.

So vereint wie die Großfamilie feierten viele Eltern mit ihren Kindern und Freunden ganz gemütlich das Winterfest auf dem Dorfanger in Vehlefanz. Der Abend in Gemeinschaft war ein feierlicher Jahresausklang.