Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Veränderte Gebühren bei der Straßenreinigung, dem Winterdienst und der Friedhofsnutzung, gleichbleibende Gebühren beim Trink- und Abwasser sowie sinkende Strompreise: Die MOZ gibt einen kleinen Überblick, was sich im kommenden Jahr ändert.

¦Straßenreinigung und Winterdienst: Alle zwei Jahre müssen die Gebühren neu kalkuliert werden. Es ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Die Reinigung der bzw. der Winterdienst auf der Straße werden, je nach Reinigungszyklus billiger. Deutlich teurer wird es auf den Geh- und Radwegen. Für die Reinigung werden im vierwöchentlichen Zyklus 10,28 Euro je Frontmeter Grundstücksseite erhoben, 2,96 Euro mehr als bisher. Beim Winterdienst steigt die Gebühr um 2,40 Euro auf 6,62 Euro. Dass sich die Gebühren unterschiedlich entwickeln, hängt damit zusammen, dass erstmals der Aufwand für die einzelnen Leistungen genau zugeordnet werden kann. Auf Gehwegen, wo nicht nur Maschinen zum Einsatz kommen, ist der Aufwand größer.

¦Friedhofsgebühren: Auf den drei kommunalen Friedhöfen - Inselfriedhof sowie die Flächen in Diehlo und Schönfließ - gibt es durchgängige Änderungen, teilweise deutliche Gebührensenkungen für Bestattungsformen, teilweise aber deutliche Steigerungen. Mehr zahlen muss man bei Sargbestattungen in Einzelwahlgrabstätten, eine Bestattungsform, die allerdings in Eisenhüttenstadt kaum eine Rolle spielt. Besonders deutlich ist die Steigerung in Schönfließ. Für das Grabnutzungsrecht einer Wahlgrabstätte müssen ab 2018 832 Euro mehr gezahlt werden. Die Gebühr beträgt 1449 Euro. Bei der bis 2017 gültigen Satzungen war noch eine deutliche Senkung zu verzeichnen gewesen.

18,55 Euro mehr muss für die Nutzung der Urnenwand in Schönfließ gezahlt werden, bei einer einfachen Nutzung. Insgesamt ist mit einer Gebühr von 835 Euro zu rechnen, bei einer zweifachen Belegung sinkt die Gebühr um 7,85 Euro auf 909 Euro.

Bei der inzwischen am meisten gewählten Bestattungsform, der Urnenbaumgrabstätte auf dem Inselfriedhof sinken die Gebühren. Die Urnenbaumgrabstätte einfach kostet 884 Euro Gebühr (ein Minus von 111 Euro) und die Urnenbaumgrabstätte zweifach 1128 Euro, 366 Euro weniger als bisher.

¦Abwasser und Trinkwasser: Nachdem in den vergangenen Jahren die Gebühren für die zentrale Abwasserentsorgung nicht zuletzt durch die Altanschließerbeiträge gesunken sind, hält der Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Oderaue (TAZV) diesmal im Jahr 2018 die Gebühren für Trinkwasser und Abwasser stabil.

¦Strompreise: Die Preisentwicklung der jeweiligen Anbieter unterscheidet sich. Für die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH gilt für den Bereich der Stadt Eisenhüttenstadt: Die Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH wird ab 1. Januar ihre Strompreise senken, obwohl die Bezugspreise für Strom gestiegen sind, wie die Stadtwerke betonen. Demnach sinkt im Tarif HütteStromfix der Arbeitspreis je nach Jahresverbrauch auf 24,57 Cent/kWh (bisher 24,70 Cent/kWh) bzw. 24,09 Cent/kWh (ab einem Jahresverbrauch von 6000 kWh). Bei der Grundversorgung liegt der Preis pro kWh bei 26,17 Cent (bisher 26,24 Cent). Unverändert bleibt der Grundpreis je Zähler, der 65 Euro beträgt.