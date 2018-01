Bernau wächst 2018 rasant weiter

Überall Baustellen: In diesem Jahr erreicht Bernau die Einwohnerzahl von 40 000 Bürgern. Hier entstehen an der Schönower Chaussee neue Häuser. © Foto: MOZ/Sergej Scheibe

Hans Still

Bernau (MOZ) Millionenschwere Wohnungsbauprojekte und wichtige Entscheidungen in der Verkehrsplanung bestimmen in diesem Jahr die Arbeit des Bernauer Bürgermeisters André Stahl (Linke). Fast nebenbei steuert die Stadt auf die Zahl von 40 000 Einwohnern zu. Für 2017 stellt Stahl fest, "die Zeit rennt einfach".

Wenn Politiker von "spannenden Zeiten" reden, sind Journalisten oftmals gut beraten, sich zurückzulehnen und diesen Teil professioneller Politikerrhetorik gelassen vergehen zu lassen. In der Regel kommen erst anschließend die Fakten, die aufzuschreiben es sich lohnt und die für die Bürger von Interesse sind. Ähnlich verhält es sich bei Bürgermeister Stahl, der ebenfalls die "spannenden Zeiten" bemüht. Im Gegensatz zu früheren Jahren passiert dieser Satz ohne den Qualm der Zigarillos das Büro. Stahl hat vor zweieinhalb Monaten mit dem Rauchen aufgehört und mittlerweile mehr als 1700 Zigarillos ausgelassen. Dafür greift er öfter zum Teller mit den Schokoladenherzen, was früher oder später wohl nicht ohne Folgen bleiben wird.

Wenn der Blick aus dem Rathausfenster geht, fällt sofort die große Baugrube am Ende des Marktplatzes ins Auge. Dort entsteht bis zum Jahr 2020 das neue Rathaus, eines der Bernauer Vorzeigeprojekte, an denen sich der Erfolg des Bürgermeisters messen wird. Bis zu 20 Millionen Euro kostet der Bau, im März steht die Grundsteinlegung an. Zur Fertigstellung können die Bernauer eine Tiefgarage, sechs Geschosse und die viel besprochene Aussichtsplattform bestaunen. Der Neubau bietet Platz für vier Dezernate der Kernverwaltung, ob es für das Büro des Bürgermeisters reicht, bleibt abzuwarten.

Vor dem Bürgermeister liegt ein Zettel mit den wichtigsten Bauprojekten des neuen Jahres. Zwischen der Stadtbibliothek und dem Treff 23 wird es demnach einen Zwischenbau mit einem Aufzug und einer barrierefrei erreichbaren Toilette geben. Zirka 3,5 Millionen Euro kostet die neue Kita am Panke-Park, vom neuen Jugendtreff im Puschkinviertel ist die Rede, wie auch diverse Verkehrsprojekte im neuen Jahr eine Rolle spielen werden. "Unser Jahresetat 2018 beträgt 88 Millionen Euro, davon gehen 24 Millionen Euro in Investitionen", rechnet Stahl auf.

Allein im Umkreis der Kreuzung Ladeburger Chausee und der B 2 verortet der 46-jährige Bürgermeister innerhalb der kommenden fünf Jahre Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro. Da wäre der Campus am Rollbergeck (rund 30 Millionen Euro), der aus einer Grundschule und der neuen weiterführenden Schule des Landkreises besteht. Die Hoffbauerstiftung beabsichtigt, eine Evangelische Grundschule zu errichten. Die Stadt Bernau plant zudem den Bau einer Sporthalle mit mindestens 1500 Sitzplätzen, sodass für geschätzt zehn Millionen Euro auf diesem Weg ein Multifunktionssaal entstehen wird.

Auf der anderen Seite der Ladeburger Chaussee investiert das Herzzentrum Brandenburg Klinikum Bernau rund 20 Millionen Euro in den neuen Erweiterungsbau. Zusätzlich gibt es Planungen für ein Parkhaus, um die Masse an Fahrzeugen aufzunehmen, die künftig durch die Entwicklungen am medizinischen Standort ankommen werden.

Nicht viel anders die Situation im Wohnungsbau. Die Wohnungsbaustandorte an der Schwanebecker Chausee und am Heeresbekleidungsamt im Schönfelder Weg, die neuen Mehrfamilienhäuser am Blumenhag oder der Bauboom im Gebiet Rehberge - all das führt zwangsläufig dazu, dass Bernau schon in diesem Jahr die Marke von 40 000 Einwohnern reißen wird. "Ich sehne den Tag nicht herbei, aber es wird ganz zwangsläufig in diesem Jahr so kommen", reagiert Stahl gelassen. Dabei weiß der Bürgermeister, vor allem die Verkehrssituation bildet zunehmend die Archillesferse der Stadt. Zu den Stoßzeiten gehören Wartezeiten über mehrere Ampelphasen längst zum Bernauer Alltag. "Verglichen mit Berlin ist das nichts", relativiert Stahl und stellt die Forderung "nach einem städtischen Busverkehr ähnlich wie in der Kreisstadt Eberswalde" in den Raum. "Wir brauchen das dringend, um die Anzahl der Fahrzeuge zu senken", legt er nach. Immerhin, der Landkreis läßt laut Stahl über die TU Dresden ein Modell des künftigen Bernauer Stadtverkehrs erstellen. "Wir brauchen ein dichtes Netz, verlässliche und kurze Taktzeiten, die nicht über 30 Minuten liegen sollten", nennt Stahl schon mal Eckpunkte. Bernau-Süd, Bernau-Friedensthal, die Zepernicker Chaussee, das Puschkinviertel und logischerweise die City sollten demnach Stadtgebiete sein, die unbedingt angefahren werden müssen. Dass der Landkreis als Träger des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) diesen finanziert, davon geht Stahl ganz selbstverständlich aus. "Der Kreis muss die ländlichen Räume anknüpfen. Er soll aber auch die Ballungsräume leistungsfähig anbinden und Linien bedarfsgerecht ausbauen", formuliert er daher.

Offen bleibt indes, wie es mit der Idee eines Kreisverkehrs in Bernau weitergeht. Auf diesem Spielfeld liegt das Heft des Handelns beim Land. "Der Stadt gehört einzig die Breitscheidstraße, alle anderen Straßen sind übergeordnet. Damit können wir als Stadt zwar alles befördern, was wir auch tun, aber derzeit ist eben noch unklar, ob das Land mitzieht oder nicht", skizziert Stahl die Lage. Beispielsweise stünde der Umbau einiger Kreuzungen ins Haus.

Für Bernau sind zudem Fortschritte auf der Ladestraße fest geplant. Das Baufeld soll in diesem Jahr frei gemacht werden, der Bau ist für 2019 vorgesehen. Zudem stehe noch in diesem Jahr die Öffnung zur Albertshofer Chaussee ins Haus.

Normalerweise würde Stahl nach all diesen Statements und Erklärungen rauchen, so aber geht vor dem nächsten Termin der Griff noch einmal zum Teller mit den Süßigkeiten.