Wankender Gottesstaat

Berlin (MOZ) Schnell kann sich ein kleines Feuer zu einem verheerenden Flächenbrand weiten. Das mussten jetzt auch Irans Hardliner erleben, als sie mit ein paar gezielten lokalen Protesten die Unzufriedenheit mit der Regierung von Hassan Ruhani schüren wollten. Binnen Stunden und Tagen erwuchs daraus eine seit vielen Jahren beispiellose Welle an Demonstrationen gegen die fundamentale Konstruktion der Islamischen Republik und die Schmarotzer-Clique an ihrer Spitze.

Denn der Nachwuchs, für den Staatsgründer Khomeini nur noch eine ferne Ikone ist, will endlich teilhaben an den Freiheiten seiner Altersgenossen in anderen Ländern und am Reichtum seiner Heimat, den sich seit Jahrzehnten korrupte Kleriker und ihre Machtzirkel im Namen Allahs gegenseitig zuschanzen.

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht, kann derzeit niemand sagen, auch wenn der Boden unter der Islamischen Republik sichtbar schwankt. Wahrscheinlich jedoch werden die Proteste - wie schon 2009 - den Gottesstaat auch diesmal nicht aus den Angeln heben. Denn mit Syrien steht den Iranern vor Augen, in welch apokalyptischer Schlächterei friedliche Reformforderungen im Nahen und Mittleren Osten münden können.