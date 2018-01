Eberswalderin mit Böllern beworfen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Für eine 49-jährige Eberswalderin endete die Silvesternacht auf der Rettungsstelle im Forßmann-Krankenhaus. Die Frau war nach Polizeiangaben am Montag um 0.20 Uhr im Brandenburgischen Viertel aus einer vierköpfigen Gruppe heraus mit Böllern beworfen worden. Dabei erlitt sie leichte Kopfverletzungen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in die Klinik eingeliefert. Eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde aufgenommen. Die Kripo ermittelt.

Trotz dieses Falls sprach Dr. Sebastian Stenkamp, Oberarzt in der Notfallaufnahme, von einem "für Silvester und Neujahr alles in allem recht ruhigen Dienst". In den 24 Stunden zwischen Sonntag- und Montagmorgen wurden auf der Rettungsstelle insgesamt 107 Patienten behandelt, darunter 22 traumatologische. Also Patienten mit Verletzungen. Vier Patienten hatten infolge des Feuerwerks ein sogenanntes Knalltrauma erlitten. Ein junger Mann hatte sich beim Böllern an der Hand Verbrennungen ersten und zweiten Grades zugezogen. Dies sei der schwerwiegendste Fall in puncto Feuerwerk gewesen.

Als lebensbedrohlich und tragisch sei hingegen ein Fall einzustufen, der nicht im Zusammenhang mit Silvester steht. Eine Seniorin hatte - vermutlich aufgrund einer Demenz - die Wohnung verlassen und sei in einen Teich gefallen. Massiv unterkühlt und ohne Bewusstsein habe der Rettungsdienst sie gefunden und reanimiert.

Mit Brause statt Sekt haben die Männer der Schicht um Einsatzleiter Eick Reimann in der Eberswalder Berufsfeuerwehr aufs neue Jahr angestoßen. Erfahrungsgemäß werden sie in der ersten Stunde nach dem "Prosit" nämlich zu den meisten Einsätzen gerufen. Doch beim Jahreswechsel 2017/18 blieb alles ruhig. Von Mitternacht bis in den Montagmorgen sei nicht eine einzige Alarmierung verzeichnet, hieß es am Vormittag des Neujahrstages.

Zum letzten Einsatz 2017 mussten die Männer um 20.58 Uhr ausrücken. In Tornow brannte ein Altkleidercontainer. Zuvor, gegen 18 Uhr, waren sie zu einem Containerbrand in der Karl-Klay-Straße in Westend gerufen worden. Ansonsten wurden für Silvester lediglich eine Türnotöffnung sowie Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall auf der Rudolf-Breitscheid-/Ecke Grabowstraße vermeldet. So konnten die Einsatzkräfte relativ entspannt am Abend gemeinsam kochen und essen.