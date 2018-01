Mit klassischer Musik durch die Region

Martin Stralau

Fürstenwalde/Erkner (MOZ) In der vollbesetzten alten Schöneicher Schlosskirche hat Hans-Joachim Scheitzbach am Silvesterabend gerade zwei viel umjubelte Konzerte gegeben. Auch im neuen Jahr bestehen wieder reichlich Möglichkeiten in der Region, den 78-jährigen Cellisten live zu erleben.

In Fürstenwalde spielt der Musiker mit Ausnahme der Monate Juni bis August jeden 3. Sonntag im Monat, jeweils um 17 Uhr im Festsaal des Alten Rathauses. Los geht es am 21. Januar mit Werken von Mendelssohn-Bartholdy. Am 18. Februar wird barocke Kammermusik auf historischen Instrumenten zu Gehör gebracht und am 18. März heißt es "Im Wald und auf der Heide" - Musik für Waldhorn und drei Streichinstrumente, wie Scheitzbach berichtet. Am 15. April spielt er, begleitet von Alexander Vitlin am Klavier, die drei großen B: Bach, Beethoven und Brams. Am 20. Mai schließlich sind Bachs Suiten für sechs Musiker zu hören.

In Erkner spielt Scheitzbach am 27. Februar und 10. April jeweils um 19.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. Beim ersten Auftritt heißt es "Eine kleine musizierende Familie und ein geliehener Großvater". Ein musikalisches Stück mit Dialogen, Scheitzbach übernimmt die Rolle des Großvaters. Beim zweiten Konzert ist Beethovens "Gassenhauertrio" für Klarinette, Klavier und Violoncello zu hören. In der zweiten Jahreshälfte ist geplant, dass die Scheitzbach-Konzerte in der neuen Aula des Gymnasiums stattfinden, wo weit mehr als die 90 Besucher unterkommen, die im Bürgersaal Platz finden.

In Bad Saarow sind im Bahnhofshotel "Die Bühne" drei Konzerte des Künstlers geplant. Am 4. März heißt das Programm "Johann Strauß und seine Zeitgenossen", am 29. Juli "Flötentöne". Und am 25. November erklingt das Streichquartett "Der Tod und das Mädchen" von Franz Schubert. Die Konzerte beginnen um 11 Uhr. Der Vorverkauf für die Auftritte in den drei Orten startet unterschiedlich.