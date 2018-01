Angler protestieren für Sondergenehmigung

Sandra Jütte

Neuglobsow (GZ) Beim Silvesterspaziergang am Stechlinsee protestierten die Mitglieder von drei Angelvereinen mit einem Plakat für eine Freigabe des im Naturschutzgebiet gelegenen Kanals zwischen Stechlin- und Nehmitzsee für Angler und Touristen. Derzeit erlaubt eine Verordnung des Landesumweltamtes vom 15. November 2002 eine Befahrung nur mit Sondergenehmigung. Diese kann einmal jährlich etwa für eine Kanuwanderung oder das Fischerfest beantragt werden. Ein Antrag des Neuglobsower Angelvereins für das Hegefest wurde dagegen abgelehnt.

Noch bis Anfang 2016 hatten die Angler den Kanal regelmäßig genutzt. Grundlage dafür war ein Schreiben vom Naturpark, in dem das Sonderrecht der Fischerei als auch für sie geltend interpretiert wurde. "Nach einer erneuten rechtlichen Prüfung musste ich das aber revidieren", erklärte Leiter Dr. Mario Schrumpf. Laut Kerstin Borret, Ortsvorsteherin von Neuglobsow, schadet das auch dem Tourismus: "Wer jetzt von hier zum Nehmitzsee will, muss einen großen Umweg in Kauf nehmen." Sie plädierte für eine Sperrung nur in der Brutzeit. Peter Quaschinsky, Schatzmeister des ansässigen Angelvereins, wünschte sich, "dass wir Angler wenigstens einmal jährlich den Kanal nutzen dürfen".