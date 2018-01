Viele Glückskekse und ein Schornsteinfeger

Irina Voigt

Hoppegarten/Neuenhagen (MOZ) Ausgeschlafen und bester Laune machen sich am ersten Tag eines jeden neuen Jahres Hoppegartener und Neuenhagener in guter Tradition auf den Weg zu ihren Rathäusern. Dort gibt es - ebenfalls in guter Tradition - Glühwein und vor allem die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Fast erwies sich das Theatron vor dem Neuenhagener Rathaus als zu klein, um die Massen aufzunehmen. Hier machte Schornsteinfeger Elvis Tanneberger seinem Namen als Glücksbringer alle Ehre. Immer war er daher von vielen Leuten umringt. Vor zehn Jahren hatten sich die Bürger zum ersten Mal am Neujahrstag auf der Rathaustreppe getroffen. Die Idee dazu hatte Margit Thalheim. Jetzt dankte ihr der Bürgermeister dafür. Damals hatten Gastronomen abgelehnt, die Bewirtung der Neuenhagener zu übernehmen, weil sowieso keiner käme. Und der Förderverein der Kita FrohSinn ist eingesprungen - erfolgreich bis heute.

Bei Jürgen Henze mischte sich in seine kurze Ansprache auch ein bisschen Wehmut. Ist es nach 16 Jahren im Rathauschefsessel doch sein letztes Mal. Er sieht die Gemeinde gut aufgestellt. Der Haushalt sei beschlossen und die Kommune damit handlungsfähig. Große Projekte stünden in diesem Jahr an. Vom Bebauungsplan Bollensdorf, der Fertigstellung der Grundschule, dem B-Plan für das Alte Gut bis zum Grünordnungsplan der Trainierbahn. Henze dankte den Bürgern für deren ehrenamtliches Engagement. Eine Lichtshow zum 10. Neujahrstreff krönte die Veranstaltung.

In Hoppegarten traf man sich zu Glühwein und Schmalzstulle im Foyer des Gemeindesaals. Hier pries Andreas Eißrig vom Verein Volksfeste gar einen Schnaps aus Topinambur an, den er aus der Partnergemeinde Iffezheim mitgebracht hatte. Martina Ruppert und Giesela Zühlke hatten hingegen eine Portion Weissagung und für so manchen Gast auch Glück im Korb. Sie verteilten Glückskekse. Als eine Art "Zwischenjahr" bezeichnete Bürgermeister Karsten Knobbe das gerade Begonnene: "Wir müssen zwei große Dinge stemmen", sagte er. Zum einen den Kita-Neubau in der Köpenicker Straße, für den alle Weichen gestellt seien und zum anderen die Schulentwicklung in Hönow.