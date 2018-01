Geschichte mit elf Happy Ends

Irina Voigt

Strausberg (MOZ) Was alles passieren kann während der Festvorbereitungen, darüber machten sich zehn MOZ-Leserinnen und ein -Leser Gedanken. Sie vollendeten die Geschichte, die der Krimiautor Mario Worm angefangen hatte. Eine dreiköpfige Jury vergab die Punkte. Es dürfen sich Gisela Eichenberg und Irmhild Bäßler-Mund über Tickets zur Leipziger Buchmesse freuen.

In einem waren sich die Teilnehmer der ersten Adventsgeschichten-Aktion einig: Es sollte eine Fortsetzung geben. Alle hatten viel Spaß daran, die Weihnachtsgeschichte, die der Eggersdorfer Krimiautor Mario Worm angefangen hatte, weiterzuschreiben. In einer gemütlichen Runde bei Kaffee und Keksen in der Strausberger MOZ-Redaktion tauschten sich die Schreiber aus und lernten dabei auch Mario Worm kennen. Einig waren sie sich alle darin, großen Spaß gehabt zu haben.

"Als ich von der Aktion in der MOZ gelesen habe, hab mich gleich hingesetzt und losgeschrieben", berichtet die Altlandsbergerin Karin Wadewitz. Ramona Joost freute sich über das Treffen in der Redaktion, auch "weil ich endlich Mario Worm kennen lernen wollte". Sie habe sämtliche Bücher von ihm gelesen und sei ein große Fan. Das sagt auch Karin Stranz von sich, die die Aktivitäten des Autors auf Facebook verfolge, wo sie von der Weihnachtsgeschichten-Aktion erfuhr und sich beteiligte.

"Es war recht schwer, diese Arbeiten zu bewerten", gibt die Stadtbibliothekarin Christa Wunderlich zu. Manch eine Geschichte hätte sie tatsächlich zu Tränen gerührt. Sie habe sich in die erzählten Geschehnisse gut hineinversetzen können.

Die Juroren Falko Micklich und die Gemeindebibliothekarin Stefanie Reich hatten es ebenso schwer. Und es war so gleichzeitig eine Frage des persönlichen Geschmacks. So bekamen die Mitwirkenden in fast allen Fällen vollkommen unterschiedliche Anzahl von Punkten. Diese wurden für jeden Autoren zusammengezählt. Deutlich wurde: Jedem Juror gefiel anhand der getroffenen Wertungen offensichtlich ein anderes Geschichtenende am besten.

Die meisten Punkte kamen bei Gisela Eichenberg für ihre Geschichte "Und dann begann es auch noch zu schneien" und die "Schlittenfahrt wie im Märchen" von Irmhild Bäßler-Mund zusammen. Ihnen überreichte Mario Worm die Bustickets zur Leipziger Buchmesse am 17. März und die damit verbundenen VIP-Eintrittskarten. Zugleich lud er die Damen an den Stand seines Verlags und zur Lesung ein. "Ich bin froh, dass die Bewertungen durch eine Jury vorgenommen wurden", sagt Worm. "Ich hätte mich sehr schwer getan, hier eine Wertung zu treffen", sagte er. Und "ich habe jedes einzelne Werk mit großer Freude und viel Vergnügen gelesen". Der für seine ortsgebundenen zeitgeschichtlichen Krimis bekannte Autor machte dann den Teilnehmerinnen noch eine besondere Freude. Er las aus dem Intro des Buches, das im März auf der Buchmesse Premiere haben wird, ein paar Zeilen vor und weckte so ihre Neugier.

Alle könnten sich gut vorstellen, auch im nächsten Jahr wieder dabei zu sein, erklärten sie. Und äußerten die Idee, dann vielleicht nicht so eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte zu schreiben, sondern etwas Munteres zum Jahresausklang, zu Silvester. Das sei durchaus machbar, stimmte auch der Leiter der MOZ-Lokalredaktion, Detlef Klementz, zu.

Er dankte den Teilnehmern Karin Wadewitz, Karin Stranz, Herta Klöpfer, Ramona Joost, Marianne Doll, Gisela Eichenberg, Nortrud Arnold und Irmhild Bäßler-Mund sowie Peter Foth, Uta Goetz und Sonja Eulitzer - die an der Runde nicht teilnehmen konnten - ganz herzlich. "Es ist schon ein recht großer Anspruch und erfordert Mut, sich an solch einer Aktion zu beteiligen, sich hinzusetzen, etwas aufzuschreiben und es abzusenden", anerkannte er.