Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) Einen unangenehmen Beginn des Jahres erlebte eine Kliestower Familie. In der Silvesternacht zerstörten unbekannte Täter ein Fenster ihres Einfamilienhauses im Wendischen Weg und gelangten so in das Schlafzimmer der Eigentümer. Wie die Polizei am Montag berichtete wurden die Schränke in dem Zimmer durchsucht.Was gestohlen wurde, konnte noch nicht ermittelt werden, allein der Sachschaden beträgt 200 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.