Mehr als 10 000 Besucher

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Konzerthalle in St.Georg hat im Jahr 2017 die 10 000-Besucher-Marke geknackt. Anteil daran dürfte auch das umjubelte Silvesterkonzert mit Anja Liske-Moritz und Ulrike Gäbel haben. Die Musikerinnen spielten vor ausverkauften Haus.

"Das Publikum war sehr konzentriert, einige hatten sich jedoch viel zu erzählen", sagte Anja Liske-Moritz nach dem Konzert. Beide Musikerinnen kämpften mit der Hitze in der Konzerthalle. Die Temperaturen draußen waren höher als sonst am Silvester.

Die Kreiskantorin im Kirchenkreis Oderland-Spree musizierte am Sonntagnachmittag erstmals in Bad Freienwalde mit der Bassposaunistin Ulrike Gäbel, die im Kirchenkreis Oderland-Spree für Nachwuchsförderung und Ausbildung der jungen Bläser verantwortlich ist. Die Organistin selbst trat zum dritten Mal in der Konzerthalle in St. Georg auf. "Für ist es ein schönes Ritual, das alte Jahr mit einem Konzert zu beschließen", sagte Anja Liske-Moritz

Die Zuschauer wurden auf ungewöhnliche Weise in die Welt des Barock entführt. Im ersten Teil des Konzertes mit Stücken von Girolamo Frescobaldi, Georg-Friedrich Händel und Tommaso Albinoni spielte Anja Liske-Moritz an der Orgel, die einen Dialog mit Ulrike Gäbels Posaune einzugehen schien. Die harten Klänge der Orgel wurden durch die weicheren Töne der Posaune aufgefangen.

Im zweiten Teil des Konzertes wechselte Anja Liske-Moritz an den Konzertflügel. Ulrike Gäbel übernahm mit ihrem Blasinstrument quasi den Gesangspart in Franz Schuberts Winterreise, wobei die Musikerin sich die Stücke Gute Nacht, Der Lindenbaum und der Frühlingstraum ausgesucht hatten. Mit "Wolframs Lied" an den Abendstern aus Richard Wagners Oper Tannhäuser endete das Konzert. Die durchweg begeisterten Zuschauer erklatschten sich noch eine Zugabe des schwedischen Komponisten Sven-David Sandström.

Für Ingrid Linke, Leiterin der Konzerthalle, ist das gerade erst vergangene Jahr ein voller Erfolg. 10 103 Besucher zählte der Oberbarnimer Kulturverein (OKV) als Betreiber der Konzerthalle in diesem Jahr. Stolz ist Ingrid Linke darauf, dass allein 4322 Gäste zu den eigenen Veranstaltungen des Vereins kamen Für ein ausverkauftes Haus sorgten der irische Folksänger Robby Doyle und seine Band, die Leipziger Pfeffermühle und der Handwerker-Männerchor. Auch der Cellist Heinz-Joachim Scheitzbach sei ein Garant für ein volles Haus, sagte Ingrid Linke. Positiv auf die Zahl der Gäste wirkten sich auch die Jugendweihefeiern aus, die eine eigne Abteilung des OKV ausrichtet. "Wir hatten an vier Sonnabenden je drei Jugendweihen", zählte Ingrid Linke auf. Immerhin 256 Besucher kamen zu den Foyergesprächen, wozu unter anderem die Vorträge zur Kurstadtentwicklung von Bürgermeister Ralf Lehmann, "Gartenzeit" von Jörg Forhoff sowie die geschichtlichen Referate zu Elisa Radziwill von Reinhard Schmook und zu 70 Jahre Hochwasser von Peter Trömel zählten.

1747 Besucher kamen zu Kooperationsveranstaltungen wie dem Freienwalder Modefrühling, zwei Einwohnerversammlungen der Stadt, der Bürgerveranstaltung der SPD-Politikerin Jutta Lieske und dem Rezitationswettbewerb der Fontane-Grundschule.

1487 Interessierte nahmen an Führungen durch die Konzerthalle teil. 483 Gäste besuchten die Sommerausstellung "Keramik und Malerei - Kunst aus Wriezen". Die Wechselausstellungen im Foyer mit Fotos, Bildern und Filzarbeiten interessierten 1344 Gäste. Unter Sonstiges wie Beratungen befreundeter Vereine, die Arbeitsgemeinschaft (AG) Städtepartnerschaft sind 464 Besucher verbucht.