Großes Gegacker in der alten Feuerwache

Jürgen Rammelt

Gransee (GZ) Es war ein heftiges Gegacker und Gurren in den ehemaligen Räumen der Feuerwehr in der Vogelsangstraße in Gransee. Dort fand am Freitag und Sonnabend die jährliche Kleintierausstellung des Rassegeflügel- und Kaninchenzuchtvereins D 410 statt. Diese hat, wenige Tage vor dem Jahresende, Tradition. Immerhin gibt es den Verein seit dem Jahr 1901. Seit 14 Jahren ist das ehemalige Feuerwehrdepot die Heimstätte der Züchter.

Ausgestellt waren dieses Mal über 200 der besten Tiere. Mit einem Tisch voller Pokale sollte der Züchterfleiß belohnt werden. Mehrere Preisrichter hatten schon am Donnerstag die Tiere hinsichtlich ihrer Rassemerkmale bewertet und die begehrten Prädikate verteilt. Den zahlenmäßigen Rekord hielten die Tauben. Es waren allein 105 Exemplare der stolzen Vögel in unterschiedlichen Arten, Formen und Farbschlägen. Aber auch zwölf Perlhühner, drei große Hennen und 45 Zwerghühner präsentierten sich den Besuchern. Kaninchen waren diesmal lediglich 48 Stück ausgestellt. Laut Andreas Feindura, dem Vorsitzenden des Vereins, war es kein gutes Züchterjahr. Eine heimtückische Krankheit hatte bei einigen Kaninchen-Züchtern zu beträchtlichen Verlusten geführt. Etliche haben fast ihren gesamten Bestand verloren.

Zu den Stars der Ausstellung gehörten zweifelsohne die Perlhühner von Burghard Greisner. Genauso wie Leonard Schulze, einem Gastaussteller aus Zehdenick, und dem Kaninchenzüchter Jürgen Engel aus Neulögow durfte sich Greisner über die Auszeichnung mit dem Ehrenpreis des Berlin-Brandenburgischen Landesverbandes freuen.Wie Greisner berichtete, verursachen seine Perlhühner mit Rufen und Gegacker einen enormen Lärm. "Wer diese Geflügelart züchtet, der sollte zum Nachbargrundstück einen gewissen Abstand haben", so der Züchter.

Was Geflügel-Krankheiten betraf, blieben auch die Taubenzüchter nicht verschont. Bei ihnen war es die Jungtaubenkrankheit, an der etliche Tiere verendeten. Selbst Fritz Stresow - ein erfahrener Züchter, der viele Jahre den Granseer Verein geleitet hatte - musste erleben, dass einige seiner Jungtiere von der Krankheit befallen wurden und nicht überlebten.

Wie der stellvertretende Vorsitzende Jürgen Engel erklärte, kann der Verein, dem auch Züchter aus den Ortsteilen angehören, nicht mehr nur mit den eigenen Mitgliedern und deren Tieren eine attraktive Ausstellung auf die Beine stellen. Deshalb war man froh, dass diesmal Züchter aus Zehdenick, Linum, Templin, Alt Ruppin, Blumenow und Bredereiche als Gastaussteller fungierten.

Gleich über mehrere Pokale durfte sich Jungzüchter Leonard Schulze freuen, der auf der diesjährigen Rassegeflügel-Landesschau in Paaren Glien mit einer Taube der Rasse Mittelhäuser sogar Landesmeister geworden war. Zu den begehrten Preisen gehörte am Sonnabend zudem der Pokal des Amtsdirektors. Andreas Feindura überreichte die Auszeichnung an Uwe Wilde für dessen Zwerg-Australorps in der Kategorie Hühner, an Wolfgang Arndt für eine Taube der Rasse Mittelhäuser und an Michael Schmidt für seine Kaninchen der Rasse Kleinsilber. Geehrt wurden auch die besten und erfolgreichsten Züchter des Vereins. Die Wanderpokale durften Günter Tänzer für die Sparte Hühner, Fritz Stresow für seine Tauben und Jürgen Engel für seine Kaninchen in Empfang nehmen.