Im Laufschritt in das neue Jahr

Josefine Jahn

Seelow/Genschmar (MOZ) Was sich andere nur vornehmen, haben viele am Silvester- und am Neujahrstag in die Tat umgesetzt. In Gruppen haben Oderländer das alte Jahr verabschiedet oder das neue begrüßt - jeweils laufend. Ob schnell oder gemütlich - Spaß stand dabei im Vordergrund.

Mit so vielen Teilnehmern hatte sie gar nicht gerechnet. Dagmar Rocktäschel vom TSG Seelow freute sich deshalb umso mehr, dass etwa 30 Lauffreudige am Sonntag den Weg ins Seelower Industriegebiet gefunden hatten. Von dort aus führte - nach dem Startschuss, den eine Silvesterrakete lieferte - eine fünf Kilometer lange Strecke die Läufer und Nordic Walker durch die Felder und wieder zurück zum Startpunkt. Es durfte auch abgekürzt werden, wenn es nur ein lockerer Spaziergang sein sollte. "Hauptsache ist, dass man Spaß an der Bewegung hat", zog Dagmar Rocktäschel Bilanz.

Vor zehn Jahren hatte sie zum ersten Silvesterlauf eingeladen. "Wir wollten die Seelower mal herauslocken und gucken, wer sonst noch alles läuft", erinnert esie sich. Damals kamen durch die Kinder, die in der Leichtathletikgruppe trainierten, noch mehr Sportbegeisterte. Wegen mangelnder Trainer musste die Truppe aufgelöst werden. Dennoch haben sich am letzten Tag des Jahres 2017 einige der Kinder an die alten Zeiten erinnert und nahmen, gemeinsam mit ihren Eltern, an der morgendlichen Trainingseinheit teil. Darunter war die 7-jährige Emily. "Ich bin schon zum vierten Mal dabei", sagte sie stolz. Sie will weiterhin sportlich aktiv bleiben und bereitet sich gerade auf den Crosslauf Anfang März vor.

Bei warmem Tee und Glühwein ließen die Läufer den Vormittag ausklingen, gingen mit Wünschen für das neue Jahr auseinander. "Das ist doch ein schöner Jahresausklang", befand Dagmar Rocktäschel. Für das neue Jahr wünscht sie sich, gesund zu bleiben und von allen Menschen mehr Toleranz. "Dass nicht immer alles so verbissen gesehen wird."

Bei milden Temperaturen und blauem Himmel liefen Wanderer in Genschmar am ersten Januar vom alten Konsum an die Oder. Zum siebten Mal hatte der Heimatverein "Oderaue Genschmar" zur Neujahrswanderung eingeladen. Auch dieser Einladung waren knapp 30 Menschen gefolgt. Für die meisten von ihnen hat die Wanderung Tradition. "Wir sind in vierter Generation vertreten", sagte Günter Müller, deren Urenkelin mit einem Jahr das jüngste Mitglied der Truppe war. "Wir sind schon von Anfang an mit dabei. Und es sind immer alle eingeladen, nicht nur Vereinsmitglieder", betonte Müller. Zum vierten Mal hatte sich Gisela Bogatzki der Wandergruppe angeschlossen, war für den Spaziergang aus Manschnow gekommen. "Die Truppe ist zusammen gewachsen und mir macht das Wandern einfach Spaß", sagte die 78-Jährige, als der Deich und damit die Halbzeit, erreicht war. Für die Pausenverpflegung - Kaffee, Tee, Glühwein und Stollen - hatte der Verein gesorgt.

Nach dem Krippenspiel, das im Dezember zum 19. Mal stattfand, gab es früher ein Jahresausklangfest. Als das Gemeindezelt, das für beide Veranstaltungen genutzt wurde, vor einigen Jahren weggeflogen und beschädigt worden war, musste eine Alternative her. "Da kam die Idee mit der Neujahrswanderung. Die war heute ausgedacht und wurde morgen umgesetzt", erinnerte sich André Wolter vom Heimatverein. Seither wird an jedem ersten Januar gewandert, meistens spielt das Wetter gut mit und es kommen immer Wanderer - mal sind es mehr, mal weniger. "Diesmal sind wir wieder eine richtig große Gruppe", sagte Wolter erfreut.