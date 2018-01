Eisbadern sind Erkältungen ein Fremdwort

Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) "Mit sechs Jahren hat mich mein Vater erstmals zum Eisbaden mitgenommen", erzählte am Neujahrsmorgen Alexander Eichner (33). Jetzt wohnt er in Maastricht (Holland), ist aber der Tradition des Eisbadens treu geblieben. Wenn er zum Jahreswechsel seine Eltern in Wriezen besucht, ist das Anbaden der Eisbären am Neujahrsvormittag ein Pflichttermin. Seiner Vater Dieter Eichner, Nestor des Eisbären, muss aus gesundheitlichen Gründen aufs Eisbaden verzichten, winkte aber vom Ufer aus den Wackeren zu.

"Ich bin seit fünf Jahren dabei und habe es nie bereut", berichtete Heike Pilz-Renné, die Bad Freienwalde bei den Eisbären vertritt. Erkältung ist für sie genauso ein Fremdwort wie für den Wriezener Heiko Beyer, der seit Jahren regelmäßig dabei ist.

"Ich weiß nicht, ob ich künftig genügend Zeit dafür habe", sagte Karsten Ilm, in wenigen Tagen Bürgermeister in Wriezen und seit zwei Jahren Eisbär. Wenn es die Zeit erlaubt, werde er weiter zum Eisbaden kommen. "Ich empfinde es entspannend und es macht mir Spaß", sagte Ilm.

Bis Ostern gehen die Wriezener Eisbären sonntags um 10 Uhr Baden, Mutige sind Willkommen.