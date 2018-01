Ohren zuhalten und den Mund öffnen

Josefine Jahn

Letschin (MOZ) "Achtung", ruft Karsten Piefke laut, bevor er die Zündschnur zum Glühen bringt. Kurz danach gibt es einen markerschütternden Knall, aus dem 51-Millimeter-Vorlader des Militärhistorischen Traditionsvereins Letschin bricht eine Feuerwolke hervor. Die etwa 40 Zuschauer, die der Einladung des Vereins zur öffentlichen Schau gefolgt waren, haben Piefkes Hinweis befolgt. "Wenn ich "Achtung' sage, am besten die Ohren zuhalten und den Mund ein wenig öffnen", hatte der seit nunmehr zwei Jahren Vorsitzende des Vereins geraten.

Seine Vereinskollegen, alle in preußischen Militäruniformen, gehorchen ihm auf's Wort. "Kanoniere!", befiehlt er zum Antreten, bevor das Geschütz - ein Nachbau aus dem Jahr 1989 - mit Schwarzpulver, neuer Lunte und Verdämmung gestopft wird.

Allein das Rohr wiege um die 90 Kilogramm, weiß Karsten Piefke. Alle fünf Jahre muss es in Suhl beschossen werden - so heißt das Prüfverfahren des Beschussamtes für Jagd-, Sport- und Verteidigungswaffen sowie für Munition. Gerade für öffentliche Schauen sei das wichtig, um Sicherheitsrisiken auszuräumen. Bis zum Silvesterabend im vergangenen Jahr schossen die Vereinskollegen nur unter sich, scharf ohnehin nur auf den Bundeswehr-Übungsplätzen in Beelitz und Ueckermünde, wo Wettkämpe auf 50 und 100 Meter stattfinden. Wenn auf öffentlichen Veranstaltungen anderswo gefeuert wurde, fand das immer Zuspruch. "Also machen wir es auch seit letztem Silvester öffentlich und es wird gut angenommen", sagt Piefke erfreut. Bis zu drei Kilometer weit würde ein Geschoss unkontrolliert fliegen. "Aber jetzt ist sie nicht geladen", gibt Piefke Entwarnung. Lediglich 175 Gramm Schwarzpulver kommt in den Kanonenhals. "Das hat einen ähnlichen Effekt wie bei einem Silvesterböller", erklärt der Kenner. Und auch die Gäste bestätigen die kleine Erschütterung . "Das rummst ganz schön", urteilt Detlef Krüger aus Quappendorf. Insgesamt sechs Mal - zweimal drei Schuss - lassen es die Kanoniere am Silvesterabend knallen. Für die Gäste gab es belegte Brote, Kaffee und Glühwein.