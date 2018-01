Viel Vibrato und Heiterkeit

Marco Winkler

Oranienburg (win) Ich bin jetzt 32 Jahre alt und habe noch nie eine Operette gesehen. Am 31. Dezember sollte das die Aufführung der Operettenbühne Berlin in der Oranienburger Orangerie ändern. Ziel: Kurz vor Jahresende noch etwas komplett Neues erleben. Vorneweg: Trotz ansteckender Heiterkeit im Publikum war die "kleine Oper" für mich kein Knaller.

14.45 Uhr, auf dem Parkplatz. Im Radio: Queens of the Stone Age, Foo Fighters, Radiohead. Außerhalb des Autos schwärmen ältere Menschen in die Orangerie. Adrett, aber nicht zu edel gekleidet. Ein Reisebus aus Berlin spuckt weitere schicke Senioren aus. Eine letzte Zigarette und rein in den frühklassizistischen Bau. Ich bin scheinbar der jüngste Gast. Aber Vorurteile beiseite, der rote Samtvorhang geht auf. Das Quintett "Frisch gestrichen" unter Leitung von Ronald Herold spielt "Einen Walzer für dich und für mich" von Franz Grothe. Angenehme Musik. Nur im Ambiente etwas merkwürdig. Herz-Luftballons und Papierschlangen dienen als Dekoration, es ist schließlich das erste von zwei an diesem Abend veranstalteten Silvesterkonzerten. Dann betritt sie die Bühne: Karin Müller, das Herz des Operetteensembles. Eine echte Erscheinung! Dunkles Kleid mit langem Schlitz, Bling Bling um den Hals und an den Ohren, sehr stark geschminkt, dunkle Augen, hoch toupiertes Haar. Im Film würde sie - rauchend - junge Ballett-Tänzerinnen drillen oder als Schauspiel-Agentin neuen Talenten erste Rollen in schlechten Filmen vermitteln - immer mit harter Hand, aber viel Herz. In Oranienburg führt sie charmant durchs Programm, kündigt mit Geschichten die Gräfin Mariza, Madame Pompadour und die Fledermaus an.

Auf der Bühne wechseln sich die Tenöre Thomas Andersson und Richard Neugebauer mit Sopranistin Alena Karmanova (mit gekreppten Haaren) ab. Lieder mit einprägsamen Melodien. Aber - ja, hier kommt das Aber - auf mich wirkt alles antiquiert und altbacken. Es wird viel geschmachtet und gebuhlt und von "ganz ohne Weiber geht die Chose nicht" gesungen. Wie aus der Zeit gefallen. Auffällig: Die Münder sind immer weit aufgerissen, das Vibrato in der Stimme erklingt bis zum Anschlag. Mich berührt das nicht. Es hört sich nach erzwungenem Gefühl an.

In der Raucherpause erklärt mir eine Zuhörerin, wie erstaunlich es sei, dass die Stimmen ohne Mikrofon den Saal füllen. Ihr gefallen die Heiterkeit und die jungen Musiker. Der eine sei einfach nur Zucker. Gemeint ist Richard Neugebauer, der sich öfter mal eine dunkle Haarlocke aus der Stirn streicht. Er weiß, dass er gut aussieht. "Da kommt man sich jung vor", sagt die Besucherin und schiebt hinterher: "Aber ich bin auch eine alte Schachtel."

Die Operettenbühne Berlin ist wieder am 28. Januar in der Orangerie zu sehen. Um 17 Uhr wird zum Neujahrskonzert geladen. Karten gibt es in unserer Geschäftsstelle in der Lehnitzstraße 13.