Polizeibericht Schwedt vom 02.01.2018

MOZ

Uckermark (MOZ) Autospiegel beschädigt

Schwedt. In der Nacht zu Neujahr haben Unbekannte in der Ferdinand-von-Schill-Straße gegen Außenspiegel von 14 Autos getreten und geschlagen. Diese wurde dadurch zum Teil beschädigt. Ansonsten ist die Nacht ruhig verlaufen, hieß es am Montag von der Polizei. Anders im Barnim. Dort registrierte die Polizei in der Silvesternacht acht Brände. In Bernau geriet ein Müllcontainer in Brand, in Eberswalde standen zwei in Flammen. In Panketal brannte ein unter einem Carport stehender Opel Zafira aus. Menschen wurden nicht verletzt. Außerdem gab es Heckenbrände in Ladeburg und Panketal.

Drogenhändler erwischt

Eberswalde. Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei in der Nacht zu Silvester in Eberswalde ertappt. Auf den 21-Jährigen waren die Beamten gestoßen, nachdem sie bei einem 20-Jährigen Betäubungsmittel gefunden hatten. In der Wohnung des Verdächtigen fanden sich weitere Betäubungsmittel. Das Amtsgericht Bernau erließ den von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) beantragten Haftbefehl, setzte diesen unter Auflagen außer Vollzug.

Buttersäure auf Wagen gekippt

Angermünde. Mit Buttersäure ist in Angermünde ein VW Golf bekippt worden. Die Besitzerin des Wagens stellte den übelriechenden Geruch am Sonnabend fest. Das Auto war nicht mehr fahrbereit.