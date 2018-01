Polizeibericht Eberswalde vom 02.01.2018

MOZ

Eberswalde (MOZ) Drogenhändler erwischt

Eberswalde. Einen mutmaßlichen Drogendealer hat die Polizei in der Nacht zu Silvester in Eberswalde ertappt. Auf den 21-Jährigen waren die Beamten gestoßen, nachdem sie bei einem 20-Jährigen Betäubungsmittel gefunden hatten. Das Amtsgericht Bernau erließ den von der Staatsanwaltschaft in Frankfurt (Oder) beantragten Haftbefehl, setzte diesen unter Auflagen außer Vollzug.

Auto ausgebrannt

Bernau. Ein unter einem Carport stehender Opel Zafira ist in der Silvesternacht in der Schillerstraße in Panketal ausgebrannt. Der Unterstand wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro. In Panketal und in Ladeburg gerieten außerdem Hecken in Brand.

Schwerverletzte bei Unfall auf der B 158

Werneuchen (MOZ) Bei einem Unfall auf der B 158 in Werneuchen sind am Sonnabendmittag zwei Autofahrer schwer verletzt worden. Ein Auto aus Potsdam war bei einem Ausweichmanöver in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Die Bundesstraße musste wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt werden.