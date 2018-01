Polizeibericht Bernau vom 02.01.2018

MOZ

Bernau (MOZ) Schwerverletzte bei Unfall auf der B 158

Werneuchen. Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonnabend gegen 10.50 Uhr auf der B 158 in Werneuchen, Höhe Schönfelder Weg. Ein Pkw hatte auf der Bundesstraße gehalten, um nach links abzubiegen. Die Fahrer zweier nachfolgender Autos aus Potsdam bemerkten dies zu spät – einer scherte nach rechts und der zweite nach links aus. Letzterer geriet dabei in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Durch den Unfall wurde auch der Wagen des zweiten Potsdamers beschädigt. Die Bundesstraße musste zwei Stunden lang gesperrt werden.

Brände in der Silvesternacht

Bernau/Eberswalde. Insgesamt acht Brände hat die Barnimer Polizei in der Silvesternacht registriert. In Bernau geriet ein Müllcontainer in Brand, in Eberswalde standen zwei in Flammen. In der Schillerstraße in Panketal brannte gegen 21.20 Uhr ein unter einem Carport stehender Opel Zafira aus. Der Unterstand wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Menschen wurden nicht verletzt, der Sachschaden liegt bei rund 20 000 Euro. In Panketal und in Ladeburg gerieten außerdem Hecken in Brand. Den letzten Einsatz der Bernauer Feuerwehr gab es am Montag um 2.14 Uhr in der Weißenseer Straße, Ecke Breitscheidstraße zu bewältigen. Hier mussten Reste von abgebrannten Feuerwerksbatterien gelöscht werden.

Berlin: Auf der Sellerstraße verengt sich zwischen der Fennstraße und der Heidestraße in beiden Richtungen die Fahrbahn auf einen Fahrstreifen. Die Baustelle besteht noch bis zum Ende des Monats März.

Verkehrstipp